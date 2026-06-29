Incendio en Trevelin: tres viviendas afectadas y un herido

En la madrugada de este lunes, un incendio afectó a tres viviendas en la localidad de Trevelin, en el sector conocido como Lote 13. Según detalló la comisario Carolina Pauli, la intervención principal estuvo a cargo de los Bomberos Voluntarios, con apoyo policial para resguardar la escena y permitir las pericias correspondientes.

Respecto a las hipótesis del comienzo del fuego, Pauli señaló: "Conforme la investigación que se pudo determinar, podría haber ocasionado el incendio en una de las viviendas un bidón de combustible muy cercano a una zona de fuego, que había generado mucho calor, mucha temperatura, y es lo que podría haber ocasionado el principio de este incendio y afectación posterior de las dos viviendas aledañas.”

De acuerdo con Pauli, el operativo incluyó dos dotaciones de bomberos y el trabajo de Policía Científica para las pericias en el lugar: "Hasta el momento no ha habido ninguna acción legal respecto a esta cuestión, y si bien estamos esperando los informes periciales de los bomberos, sería una cuestión accidental que afectó a estas tres viviendas.”

En cuanto a las personas afectadas, se registró un caso de inhalación de humo: “Un masculino de una de las viviendas aledañas tuvo una afectación por humo, lo que demandó la intervención del personal de salud, fue llevado hasta el hospital rural para determinar su oxigenación y cuánta afectación tenía, pero a los escasos minutos fue el dado de alta, así que no revistió gravedad.”

Finalmente, la comisario detalló las características de las construcciones afectadas: “Eran viviendas que tenían parte material y parte material combustible, que sería madera, así que bueno, eso es lo que demandó la afectación muy cercana una de las viviendas de otras y que eso es lo que provocó que sean más afectadas por las llamas.”

R.G