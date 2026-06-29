El Club Andino Esquel recibió una importante donación de elementos para la escalada deportiva

Generosidad con el Club y un real compromiso para quienes aman la montaña. Esa es un poco la síntesis de lo que promovió el instructor Marcelo Romillo, quien está alejado a Esquel (vivió en Santa Cruz, ahora residente en Austria) pero que tiene al Club Andino, y a quienes defienden la montaña, dentro de su corazón.

Es que tuvo la deferencia de donar un importarte instrumental de escalada, destinado a los jóvenes que practican esta disciplina deportiva en el Club Andino Esquel.

Precisamente, las autoridades del club, emitieron el siguiente comunicado:

“Gracias por seguir impulsando el crecimiento de nuestro Club. Desde el Club Andino Esquel queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Marcelo Romillo, profesor, montañista y guía de montaña, por la valiosa donación de material e instrumental de escalada destinado al desarrollo de nuestras actividades.

Cada cuerda, cada mosquetón y cada elemento técnico recibido representa una nueva oportunidad para seguir fortaleciendo el desarrollo social y deportivo de nuestra comunidad, brindando mejores herramientas para la formación y el crecimiento de quienes forman parte del Club.

Gracias, Marcelo, por tu enorme generosidad y compromiso con la montaña y con el desarrollo de nuestro Club.”