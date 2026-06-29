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29 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

El Club Andino Esquel recibió una importante donación de elementos para la escalada deportiva

Lo hizo el instructor Marcelo Romillo, quien vive en Austria. Amor por la Patagonia Argentina y la Escalada Deportiva
Por Redacción Red43

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Generosidad con el Club y un real compromiso para quienes aman la montaña. Esa es un poco la síntesis de lo que promovió el instructor Marcelo Romillo, quien está alejado a Esquel (vivió en Santa Cruz, ahora residente en Austria) pero que tiene al Club Andino, y a quienes defienden la montaña, dentro de su corazón.

 

Es que tuvo la deferencia de donar un importarte instrumental de escalada, destinado a los jóvenes que practican esta disciplina deportiva en el Club Andino Esquel.

 

 

Precisamente, las autoridades del club, emitieron el siguiente comunicado:

 

“Gracias por seguir impulsando el crecimiento de nuestro Club. Desde el Club Andino Esquel queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Marcelo Romillo, profesor, montañista y guía de montaña, por la valiosa donación de material e instrumental de escalada destinado al desarrollo de nuestras actividades.

 

 

Cada cuerda, cada mosquetón y cada elemento técnico recibido representa una nueva oportunidad para seguir fortaleciendo el desarrollo social y deportivo de nuestra comunidad, brindando mejores herramientas para la formación y el crecimiento de quienes forman parte del Club.

 

Gracias, Marcelo, por tu enorme generosidad y compromiso con la montaña y con el desarrollo de nuestro Club.”

 

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