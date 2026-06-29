Avance en obras para Defensores de la Ribera

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, recorrió las instalaciones del Club Defensores de la Ribera de Rawson para supervisar las obras de ampliación y acondicionamiento que se llevan adelante en la institución. Los trabajos se desarrollan en el marco del Plan Galina y cuentan con un aporte provincial de 20 millones de pesos, desembolsados en dos etapas a través del Programa de Infraestructura Deportiva para la reforma del buffet y el comedor. Durante la visita, el mandatario estuvo acompañado por el intendente local, Damián Biss, el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, y el referente del club, Carlos Proboste, entre otras autoridades.

En el lugar, Torres anunció la incorporación de luminarias para la cancha de Fútbol 11, una obra que prevén finalizar en las próximas semanas en coincidencia con el aniversario de la ciudad. Respecto a este proyecto, el gobernador señaló que "este era un pedido que la familia de Defensores venía sosteniendo desde hace muchísimo tiempo y nos llena de orgullo poder darles una respuesta concreta". Asimismo, explicó que la nueva infraestructura permitirá extender los horarios de uso del espacio y mejorar las condiciones de entrenamiento para los jóvenes.

A través de gestiones con la Administración de Vialidad Provincial, la institución también recibirá insumos para acondicionar sus nuevas canchas de Fútbol 5 y Fútbol 8. Los fondos y recursos buscan consolidar el espacio físico de las entidades vecinales. Sobre la función de estos espacios, el mandatario provincial afirmó que "más allá de lo deportivo, los clubes cumplen un rol fundamental de contención social, acompañamiento y formación para los más chicos, ayudándolos a convertirse en mejores personas".

La comitiva oficial y las autoridades de la comisión directiva evaluaron el estado de las tareas vigentes y dialogaron sobre el impacto de las reformas en el día a día de los deportistas. Hacia el cierre de la jornada, Torres enfatizó la importancia de mantener el acompañamiento estatal a los sectores recreativos y concluyó que "es ahí donde los chicos aprenden el valor del esfuerzo, del compañerismo, de la disciplina y del respeto por el otro, valores que forman parte de nuestra identidad chubutense".

EBW