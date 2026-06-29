Trevelin en el Nacional de Power Lifting

El equipo de Powerlifting, a cargo del profesor John Rowlands y en representación de la escuela Taegymbrous Trevelin, participó en el Campeonato Nacional de la Federación WRPF en la provincia de Buenos Aires. Tras el certamen, todos los integrantes de la delegación lograron la clasificación al próximo Campeonato Iberoamericano que se realizará en Villa María, Córdoba.

La participación del equipo contó con el apoyo económico de la Secretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, mediante el Fondo de Desarrollo Deportivo. La entrega del aporte estuvo a cargo del intendente Héctor Ingram y los concejales Facundo País y Diana Sbil Maripán, quienes otorgaron los fondos al representante del equipo, John Rowlands.

En la categoría Teen, Mía Ingram obtuvo el primer puesto y estableció un récord nacional con 135 kilos en peso muerto, mientras que Luna Ezquerra también logró el primer lugar y un récord nacional con 107,5 kilos. En la misma división, Tiziano Espinoza se quedó con el primer puesto con una marca de 157,5 kilos y Emir Austin alcanzó el segundo puesto con un registro de 177,5 kilos en peso muerto.

En la división Sub Junior, Fredrico Ingram se posicionó en el primer puesto y alcanzó el segundo lugar en la categoría Open, registrando un récord nacional de 282,5 kilos en peso muerto.

En la categoría Master I, Diego Zaragoza obtuvo el segundo puesto con una marca de 147,5 kilos, al igual que Cristhian Ceballo, quien también se ubicó en el segundo puesto con un registro de 162,5 kilos.

En cuanto a las marcas personales, Mailén Williams registró 115 kilos en la categoría Junior, mientras que en la división Open, Marianela Sepúlveda alcanzó los 130 kilos. En la misma categoría, Nahir Torres llegó a los 135 kilos en peso muerto en representación de la localidad de Corcovado.

Los deportistas llegan esta tarde al ingreso de la localidad, donde se programó una recepción por parte de familiares, vecinos y allegados.