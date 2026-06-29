-4°
-4°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 29 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 deportes TrevelinCampeonato iberoamericano de PowerliftingDeportes
29 de Junio de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

Trevelin en el Nacional de Power Lifting

La delegación local compitió en Buenos Aires, obtuvo la clasificación al Campeonato Iberoamericano y sumó récords nacionales, tras recibir apoyo económico de la Secretaría de Deportes municipal. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El equipo de Powerlifting, a cargo del profesor John Rowlands y en representación de la escuela Taegymbrous Trevelin, participó en el Campeonato Nacional de la Federación WRPF en la provincia de Buenos Aires. Tras el certamen, todos los integrantes de la delegación lograron la clasificación al próximo Campeonato Iberoamericano que se realizará en Villa María, Córdoba.

 

La participación del equipo contó con el apoyo económico de la Secretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, mediante el Fondo de Desarrollo Deportivo. La entrega del aporte estuvo a cargo del intendente Héctor Ingram y los concejales Facundo País y Diana Sbil Maripán, quienes otorgaron los fondos al representante del equipo, John Rowlands.

 

 

 

En la categoría Teen, Mía Ingram obtuvo el primer puesto y estableció un récord nacional con 135 kilos en peso muerto, mientras que Luna Ezquerra también logró el primer lugar y un récord nacional con 107,5 kilos. En la misma división, Tiziano Espinoza se quedó con el primer puesto con una marca de 157,5 kilos y Emir Austin alcanzó el segundo puesto con un registro de 177,5 kilos en peso muerto.

 

 

 

En la división Sub Junior, Fredrico Ingram se posicionó en el primer puesto y alcanzó el segundo lugar en la categoría Open, registrando un récord nacional de 282,5 kilos en peso muerto.

 

En la categoría Master I, Diego Zaragoza obtuvo el segundo puesto con una marca de 147,5 kilos, al igual que Cristhian Ceballo, quien también se ubicó en el segundo puesto con un registro de 162,5 kilos.

 

 

 

En cuanto a las marcas personales, Mailén Williams registró 115 kilos en la categoría Junior, mientras que en la división Open, Marianela Sepúlveda alcanzó los 130 kilos. En la misma categoría, Nahir Torres llegó a los 135 kilos en peso muerto en representación de la localidad de Corcovado.

 

Los deportistas llegan esta tarde al ingreso de la localidad, donde se programó una recepción por parte de familiares, vecinos y allegados.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Impactante choque dejó dos personas hospitalizadas y cuatro vehículos dañados
2
 Incendio en Trevelin: tres viviendas afectadas y un herido
3
 Preocupación en Esquel por demoras en la renovación del Certificado Único de Discapacidad
4
 Natatorio Yrigoyen: un espacio inclusivo que nació del amor familiar y se convirtió en un multiespacio acuático
5
 Volcó el auto y la alcoholemia le dio 2,5 g/l
1
 El Club Andino Esquel recibió una importante donación de elementos para la escalada deportiva
2
 Trevelin en el Nacional de Power Lifting
3
 Avance en obras para Defensores de la Ribera
4
 Preocupación en Esquel por demoras en la renovación del Certificado Único de Discapacidad
5
 Preocupante nivel de morosidad joven
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -