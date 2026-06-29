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29 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Impactante choque dejó dos personas hospitalizadas y cuatro vehículos dañados

El accidente involucró 4 vehículos. Dos personas fueron trasladadas al hospital y se investigan las causas del hecho que ocurrió durante la tarde del sábado en El Bolsón.
Por Redacción Red43

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El accidente ocurrió durante la tarde del sábado en la intersección de avenida Sarmiento y José Hernández, y dejó como saldo dos personas trasladadas al hospital y daños en varios vehículos.

 

El hecho fue informado por Bomberos Voluntarios de El Bolsón, que recibieron el aviso pasadas las 17 hs del sábado y despacharon una unidad de rescate hacia el lugar. Al arribar, encontraron cuatro vehículos involucrados en el choque.

 

Según se informó, una camioneta Toyota y un Volkswagen se encontraban estacionados sobre la avenida al momento del impacto.

 

 

Dos ocupantes de uno de los rodados debieron ser asistidos y posteriormente trasladados al hospital en ambulancia. El resto de los conductores no presentó lesiones.

 

Durante el operativo se realizaron tareas preventivas para desconectar las baterías de los vehículos y verificar la existencia de pérdidas de combustible, con el objetivo de evitar riesgos posteriores al choque. En el lugar trabajaron de manera conjunta personal policial, profesionales del hospital y bomberos.

 

 

O.P.

 

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