Impactante choque dejó dos personas hospitalizadas y cuatro vehículos dañados

El accidente ocurrió durante la tarde del sábado en la intersección de avenida Sarmiento y José Hernández, y dejó como saldo dos personas trasladadas al hospital y daños en varios vehículos.

El hecho fue informado por Bomberos Voluntarios de El Bolsón, que recibieron el aviso pasadas las 17 hs del sábado y despacharon una unidad de rescate hacia el lugar. Al arribar, encontraron cuatro vehículos involucrados en el choque.

Según se informó, una camioneta Toyota y un Volkswagen se encontraban estacionados sobre la avenida al momento del impacto.

Dos ocupantes de uno de los rodados debieron ser asistidos y posteriormente trasladados al hospital en ambulancia. El resto de los conductores no presentó lesiones.

Durante el operativo se realizaron tareas preventivas para desconectar las baterías de los vehículos y verificar la existencia de pérdidas de combustible, con el objetivo de evitar riesgos posteriores al choque. En el lugar trabajaron de manera conjunta personal policial, profesionales del hospital y bomberos.

O.P.