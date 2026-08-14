Esquel fue sede de los evaluativos para los Juegos Para Araucanía 2026

La ciudad de Esquel se convirtió en el epicentro del deporte adaptado provincial al albergar las jornadas de evaluación con miras a los Juegos Para Araucanía 2026. La actividad, impulsada por el Gobierno del Chubut a través de Chubut Deportes y con el respaldo de la Subsecretaría de Deportes local, convocó a deportistas mayores de 16 años oriundos de Esquel, Trevelin y Corcovado.

El objetivo central de la jornada fue registrar marcas y evaluar el desempeño técnico de los atletas para definir la delegación chubutense que dirá presente en Valdivia, Chile, del 8 al 12 de noviembre.

ACCIÓN EN EL AGUA Y EN LA PISTA

El cronograma deportivo se dividió en dos etapas intensas:

Bloque matutino (Natación): Tuvo lugar en el Natatorio Municipal de Esquel, donde el cuerpo técnico tomó tiempos en distintas modalidades. Estuvo encabezado por los profesores Lorena Rivadeneyra, Gisela Finocchiaro, Pablo Lara y Yanina Baliente, junto a autoridades como Alejandra Ibrahim (Directorio de Chubut Deportes), Silvana Caraballo (área provincial de Deporte Adaptado), Ariana Romanelli (subgerente de Deporte Adaptado) y Lucas De Godos (gerente cordillerano de Chubut Deportes).

Bloque vespertino (Atletismo): La actividad se trasladó al campo con pruebas de pista en diversas distancias y disciplinas de lanzamiento (bala y jabalina) y salto en largo. La evaluación contó con el acompañamiento de la reconocida atleta e integrante del cuerpo técnico provincial, Evangelina “Vanshi” Thomas.

A pesar de las bajas temperaturas características de la zona, la jornada estuvo marcada por el compromiso, la concurrencia de familias y el entusiasmo de los participantes.

RESPALDO Y CONTINUIDAD DEL PROGRAMA

Al cierre del encuentro, Silvana Caraballo subrayó el valor de estos selectivos en el territorio provincial:

“Estas instancias nos permiten evaluar a cada deportista. En Esquel vivimos una jornada hermosa por la cantidad de chicos, profesores y familias que acompañaron. Ver estos buenos resultados nos renueva las ganas de seguir haciendo”, destacó la referente provincial.