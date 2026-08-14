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14 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel fue sede de los evaluativos para los Juegos Para Araucanía 2026

Rumbo a Chile. Participaron deportistas de Esquel, Trevelin y Corcovado
Por Redacción Red43

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La ciudad de Esquel se convirtió en el epicentro del deporte adaptado provincial al albergar las jornadas de evaluación con miras a los Juegos Para Araucanía 2026. La actividad, impulsada por el Gobierno del Chubut a través de Chubut Deportes y con el respaldo de la Subsecretaría de Deportes local, convocó a deportistas mayores de 16 años oriundos de Esquel, Trevelin y Corcovado.

 

El objetivo central de la jornada fue registrar marcas y evaluar el desempeño técnico de los atletas para definir la delegación chubutense que dirá presente en Valdivia, Chile, del 8 al 12 de noviembre.

 

 

ACCIÓN EN EL AGUA Y EN LA PISTA

 

El cronograma deportivo se dividió en dos etapas intensas:

 

Bloque matutino (Natación): Tuvo lugar en el Natatorio Municipal de Esquel, donde el cuerpo técnico tomó tiempos en distintas modalidades. Estuvo encabezado por los profesores Lorena Rivadeneyra, Gisela Finocchiaro, Pablo Lara y Yanina Baliente, junto a autoridades como Alejandra Ibrahim (Directorio de Chubut Deportes), Silvana Caraballo (área provincial de Deporte Adaptado), Ariana Romanelli (subgerente de Deporte Adaptado) y Lucas De Godos (gerente cordillerano de Chubut Deportes).

 

Bloque vespertino (Atletismo): La actividad se trasladó al campo con pruebas de pista en diversas distancias y disciplinas de lanzamiento (bala y jabalina) y salto en largo. La evaluación contó con el acompañamiento de la reconocida atleta e integrante del cuerpo técnico provincial, Evangelina “Vanshi” Thomas.

 

A pesar de las bajas temperaturas características de la zona, la jornada estuvo marcada por el compromiso, la concurrencia de familias y el entusiasmo de los participantes.

 

 

RESPALDO Y CONTINUIDAD DEL PROGRAMA

 

Al cierre del encuentro, Silvana Caraballo subrayó el valor de estos selectivos en el territorio provincial:

 

“Estas instancias nos permiten evaluar a cada deportista. En Esquel vivimos una jornada hermosa por la cantidad de chicos, profesores y familias que acompañaron. Ver estos buenos resultados nos renueva las ganas de seguir haciendo”, destacó la referente provincial.

 

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