Chocolate, tortas fritas y emoción en el cumpleaños del barrio 28 de Junio

Para Graciela "Cachi" Rojas, el cumpleaños del barrio 28 de Junio es mucho más que una fecha en el calendario. Es la oportunidad de agradecer el lugar donde creció, formó su familia y construyó gran parte de su historia.

En el marco de las actividades por el 45.º aniversario del barrio 28 de Junio, Cachi volvió a impulsar un encuentro comunitario para reunir a los vecinos. Por tercer año consecutivo organizó una celebración que nació de manera espontánea y que hoy ya se convirtió en una tradición para muchas familias del barrio.

La fiesta se realizó en la Escuela N.º 159 Maestro "Isaía Vera", donde familias y vecinos compartieron una tarde de chocolate caliente, tortas fritas, facturas, torta de cumpleaños, música, danzas y sorteos.

La iniciativa comenzó de manera sencilla. El primer festejo se realizó junto a su carrito de papas fritas, donde preparó chocolate y tortas fritas para unas 200 personas. La convocatoria fue creciendo y, desde el año pasado, la directora de la Escuela N.º 159 Maestro "Isaía Vera" le abrió las puertas del establecimiento para realizar el encuentro bajo techo.

"Me gusta trabajar para la gente. Es lo que más me llena el alma. Que los demás se sientan bien también me hace sentir bien a mí", expresó emocionada.

La preparación comenzó un mes antes. Junto a sus hermanas, sus hijos, su nuera, vecinos y otros integrantes de la familia, Cachi organizó cada detalle de la celebración. El mismo domingo, desde las 7 de la mañana, comenzaron a amasar y freír tortas fritas utilizando una bolsa de 25 kilos de harina para recibir a todos los asistentes. La vecina destacó especialmente el acompañamiento de quienes colaboraron de manera desinteresada para que el festejo pudiera concretarse.

Detrás del festejo también hay una historia de esfuerzo y de arraigo. Cachi recordó que llegó al barrio cuando tenía apenas 12 años y que su madre fue una de las primeras adjudicatarias de las viviendas construidas mediante el sistema de ayuda mutua y esfuerzo propio. Siendo todavía una niña, colaboró junto a su hermano para completar las horas de trabajo que exigía el plan habitacional.

"Cuando hablo de mi barrio me acuerdo de mi infancia, de mi mamá y de todo el sacrificio que hicimos para tener nuestra casa", recordó con profunda emoción.

Durante la jornada también recordó a su esposo, Carlos Caneo, a quien señaló como uno de los impulsores del fútbol infantil en el barrio 28 de Junio. Emocionada, destacó que durante muchos años caminaron juntos acompañando a los vecinos y trabajando por la comunidad.

La vecina agradeció especialmente a su familia, a quienes colaboraron con donaciones, a las instituciones que acompañaron la propuesta y a los artistas que participaron de manera solidaria. En esta edición participaron el conjunto de chamamé de Luis Díaz, el grupo de folclore Piuke, un grupo de caporales y el trío de David Rojas, que le pusieron música y color a la celebración.

Antes de finalizar, dejó un mensaje para todos los habitantes del barrio.

"Quiero que hoy estemos abrazados y contentos, más allá de todo lo difícil que estamos viviendo. Deseo que el barrio 28 de Junio siga unido y vuelva a florecer. Eso fue lo que me enseñó mi mamá: ayudarnos mutuamente".

Con trabajo silencioso, compromiso y mucho esfuerzo, Graciela "Cachi" Rojas volvió a reunir a su comunidad para celebrar un nuevo aniversario del barrio. Una iniciativa nacida desde el corazón que, año tras año, suma vecinos, colaboradores y demuestra que los pequeños gestos pueden fortalecer el sentido de pertenencia y la vida comunitaria.