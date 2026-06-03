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03 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin campeón provincial de handball infantil

Trevelin y Esquel albergaron el Encuentro Provincial de Handball Infantil que reunió a delegaciones de la región. El seleccionado masculino local se adjudicó el primer puesto.
Por Redacción Red43

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El Encuentro Provincial de Handball Infantil se desarrolló en los gimnasios municipales "Eduardo Bjerring" de Trevelin y "León Camilo Catena" de Esquel, organizado por la Asociación Cordillerana de Balonmano, con el acompañamiento de las carteras deportivas municipales, Chubut Deportes y la Federación Chubutense de Balonmano.

 

 

 

En la rama femenina, las posiciones finales ubicaron a la Escuela Municipal de Esquel en el primer lugar, seguida por El Bolsón y Trevelin. En la rama masculina, la Escuela Municipal de Trevelin obtuvo el campeonato, mientras que el segundo lugar fue para El Bolsón y el tercero para Nueva Generación de Comodoro Rivadavia. Como mejores arqueros fueron distinguidos Mateo Poblete y Emilia Beatove. Los reconocimientos a jugadores destacados fueron para Emilia Amaturi y Simón Anibaldi. También participaron delegaciones de Palazzo, Municipal N° 4 y Gobernador Costa.

 

 

 

El acto de premiación contó con la presencia del secretario de Deportes de Trevelin, Carlos Sainz; el director de Deportes de Esquel, Roberto Fusiman; el gerente cordillerano de Chubut Deportes, Lucas De Godos; la presidenta de la Asociación Cordillerana, Karina Martínez; y el coordinador de árbitros, Jano Covatti.

 

 

 

Durante la ceremonia, Carlos Sainz se refirió al trabajo de los entrenadores, al crecimiento de la disciplina y a la relevancia de realizar campeonatos para categorías menores. En ese marco, señaló la incorporación del handball en los Juegos del Ente Patagónico Deportivo (EPADE) y recordó el desempeño de los seleccionados de Chubut en Neuquén, donde los equipos provinciales masculino y femenino alcanzaron el título de campeón. Estos resultados sumaron puntos para la tabla general, en la cual Chubut obtuvo el subcampeonato del EPADE 2026.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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