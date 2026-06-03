VTV "libre y digital": el Gobierno reglamentó los cambios en los controles vehiculares

El Gobierno nacional dispuso la apertura definitiva del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos a través de la Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte publicada en el Boletín Oficial. La medida busca ampliar la oferta de lugares para realizar la Revisión Técnica Obligatoria y promover la competencia en el sector, aunque cada provincia deberá adherir expresamente al nuevo régimen para que se aplique en su territorio.

A partir de esta reforma, cualquier taller, concesionaria o importador que demuestre capacidad técnica suficiente podrá inscribirse para realizar los controles, sin importar la radicación del vehículo que deba ser inspeccionado. El objetivo oficial es remover las barreras para el ejercicio de la actividad y fomentar la interacción de la oferta y la demanda tras detectar inconvenientes en la disponibilidad del servicio.

Uno de los cambios centrales es la unificación del régimen de control, ya que los talleres inscriptos ahora podrán realizar la revisión de todo tipo de vehículos, ya sean de uso particular o comercial, de pasajeros o de carga, antiguos o especiales. Anteriormente, la fragmentación del registro limitaba la capacidad operativa de los centros de inspección según el destino de las unidades.

En materia de precios, el Estado Nacional decidió limitar toda intervención que implique la fijación de tarifas. Bajo este nuevo esquema, la función pública se restringirá exclusivamente a la registración técnica, el control de estándares y la emisión de la documentación, dejando que el valor del servicio se determine por la libre competencia entre los talleres habilitados.

La digitalización es otro pilar de la reforma, ya que el registro operará íntegramente a través de la plataforma de Trámites a Distancia. Asimismo, se establece que el Certificado de Revisión Técnica contará con una versión digital que tendrá la misma validez que la identificación física u oblea tradicional que se adhiere al parabrisas del vehículo.

La resolución otorga un plazo de noventa días a la Subsecretaría de Transporte Automotor para desarrollar e implementar la base informática que consolide la información técnica a nivel país. Por su parte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial disponen de treinta días para adecuar sus normas internas, quedando la primera a cargo de la fiscalización del sistema.

EBW