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30 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Primera Muestra del Año de los Talleres Culturales

La Municipalidad de Trevelin invita a la comunidad a disfrutar de las presentaciones y exposiciones de los alumnos este sábado 4 de julio, desde las 18 horas, en el Salón Central con entrada gratuita. 
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes invita a todos los vecinos a formar parte de la Primera Muestra del Año de los Talleres Culturales, un evento diseñado para visibilizar el talento, la dedicación y el crecimiento de los participantes de los diversos espacios artísticos de la localidad.

 

Durante la jornada del próximo sábado 4 de julio, los alumnos y alumnas ofrecerán diferentes presentaciones y exposiciones que reflejan el gran trabajo realizado en esta primera etapa del año. El público presente podrá disfrutar de muestras que abarcan disciplinas tan variadas como las danzas, la música y las artes plásticas, además de otras expresiones culturales locales.

 

La cita tendrá lugar en las instalaciones del Salón Central a partir de las 18:00 horas, con entrada libre y gratuita. Desde la organización expresaron que esperan a toda la comunidad para compartir una tarde donde el arte, la creatividad y la cultura serán los grandes protagonistas, brindando un cálido acompañamiento a quienes dan vida a los Talleres Culturales de la región.

 

 

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