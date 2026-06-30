La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes invita a todos los vecinos a formar parte de la Primera Muestra del Año de los Talleres Culturales, un evento diseñado para visibilizar el talento, la dedicación y el crecimiento de los participantes de los diversos espacios artísticos de la localidad.

Durante la jornada del próximo sábado 4 de julio, los alumnos y alumnas ofrecerán diferentes presentaciones y exposiciones que reflejan el gran trabajo realizado en esta primera etapa del año. El público presente podrá disfrutar de muestras que abarcan disciplinas tan variadas como las danzas, la música y las artes plásticas, además de otras expresiones culturales locales.

La cita tendrá lugar en las instalaciones del Salón Central a partir de las 18:00 horas, con entrada libre y gratuita. Desde la organización expresaron que esperan a toda la comunidad para compartir una tarde donde el arte, la creatividad y la cultura serán los grandes protagonistas, brindando un cálido acompañamiento a quienes dan vida a los Talleres Culturales de la región.