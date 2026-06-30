El Parque Nacional Lago Puelo mostrará cómo registran la fauna con cámaras trampa

El Parque Nacional Lago Puelo realizará la charla “Descubriendo lo oculto”, una actividad abierta al público donde se explicará el uso de cámaras trampa para el registro de fauna silvestre dentro del área protegida.

La actividad tendrá lugar el miércoles 1° de julio a las 18 horas en el Centro de Visitantes del Parque Nacional Lago Puelo, con la participación del guardaparque Mario López como disertante.

Durante el encuentro se abordará cómo funciona esta tecnología, qué tipo de especies se registran y de qué manera estos dispositivos permiten obtener información sobre los hábitos de la fauna local.

Tecnología aplicada al monitoreo de fauna

Las cámaras trampa se utilizan como herramienta de observación no invasiva, lo que permite registrar el comportamiento de animales en su entorno natural sin alterar su actividad habitual.

Según lo previsto en la charla, también se explicará cómo se procesan las imágenes obtenidas y cuál es la utilidad de estos registros para el trabajo de conservación y manejo del área protegida.

El uso de esta tecnología se convirtió en un recurso habitual en distintos parques nacionales, ya que permite acceder a información difícil de obtener mediante observación directa.

Mirada al bosque sin presencia humana

La propuesta busca acercar al público a una parte del trabajo que se realiza dentro del Parque y que habitualmente no es visible para los visitantes.

A través de estas herramientas, es posible conocer especies que transitan el bosque y comprender mejor la dinámica del ecosistema local.

La actividad forma parte de las acciones de divulgación que se desarrollan en el Parque Nacional Lago Puelo para promover el conocimiento del entorno natural y su conservación.

O.P.