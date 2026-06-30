Parque Nacional Los Alerces: actualizaron las tarifas de ingreso para visitantes

El Parque Nacional Los Alerces dio a conocer los nuevos valores de las entradas para ingresar al área protegida, con tarifas diferenciadas para visitantes generales, residentes nacionales, residentes provinciales y estudiantes. Además, se mantienen beneficios para determinados grupos que están exentos del pago.

En la modalidad de pase diario, la tarifa general será de $35.000 para el primer día y $17.500 para el segundo. Los residentes nacionales abonarán $15.000 el primer día y $7.500 el segundo, mientras que los residentes provinciales pagarán $8.000 el primer día y $4.000 el segundo. Finalmente, los estudiantes pagarán $12.000 y $6.000, respectivamente.

Por otra parte, el parque ofrece el Flexipass, una modalidad exclusiva para compras web que permite ingresar durante varios días. El pase de tres días tendrá un valor de $70.000 para el público general, $30.000 para residentes nacionales y $16.000 para residentes provinciales. En tanto, el pase de siete días costará $122.500, $52.500 y $28.000, respectivamente.

Asimismo, el pase anual tendrá un valor de $300.000 para todas las categorías contempladas en el Flexipass.

Desde el parque recordaron que están exentos del pago los jubilados y pensionados con DNI argentino, niños de 0 a 6 años, personas con discapacidad, residentes locales, visitantes protocolares, agentes de la Administración de Parques Nacionales, guías habilitados y veteranos de la Guerra de Malvinas.

R.G