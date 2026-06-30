Estranguló a su mujer y fue a enterrarla en un bosque: a los pocos minutos murió de un ataque cardíaco

Un hombre murió de un ataque cardíaco cuando intentaba abandonar en un bosque el cuerpo de su pareja a quien presuntamente había asesinado por estrangulamiento, según determinaron las autoridades de Alabama, Estados Unidos.

La víctima fue identificada como Jessica Folds, de 47 años y residente de Lanett. El principal sospechoso, en tanto, era Daniel Robbins, de 44 años y oriundo de Macon, en el estado de Georgia. Ambos fueron encontrados sin vida el 10 de junio en una zona boscosa en las afueras de aquella primera ciudad.

Los resultados de las autopsias permitieron reconstruir la principal hipótesis de los investigadores. De acuerdo con el fiscal de distrito del condado de Chambers, Mike Segrest, Folds murió por estrangulamiento, mientras que Robbins sufrió un ataque cardíaco.

Según la investigación, el hombre habría trasladado el cuerpo de la mujer hasta una zona aislada y murió mientras intentaba deshacerse de él. Los dos cadáveres fueron hallados juntos en el mismo lugar.

“Basándose en la investigación realizada por la ALEA [Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama] y la Oficina del Sheriff del Condado de Chambers, y en la autopsia realizada por el Departamento de Ciencias Forenses de Alabama, la víctima fue estrangulada y parece que el hombre intentaba deshacerse del cuerpo en un lugar remoto”, declaró Segrest.

La investigación incorporó también información según la cual el hombre padecía una afección cardíaca preexistente, de acuerdo con declaraciones realizadas por su exesposa.

En ese sentido, el fiscal precisó: “Murió de un ataque al corazón mientras lo hacía”. Los cuerpos fueron trasladados al Departamento de Ciencias Forenses de Alabama, donde se realizaron las autopsias.

El descubrimiento se produjo alrededor de las 12:20 del mediodía del 10 de junio. La Oficina del Sheriff del Condado de Chambers recibió un reporte sobre un vehículo detenido en una zona rural próxima a la autopista 50 y envió agentes al lugar.

Al llegar, los efectivos encontraron una camioneta con el motor encendido, la puerta del conductor estaba abierta y la compuerta trasera baja. Los investigadores detectaron además marcas en el terreno que indicaban que algo había sido arrastrado desde la parte posterior del vehículo hasta el sector donde posteriormente aparecieron los cuerpos.

El sheriff Jeff Nelson informó que la principal hipótesis es que Folds fue asesinada en otro lugar y que posteriormente su cuerpo fue trasladado hasta el bosque donde finalmente fue encontrado.

Según precisó el funcionario, la mujer fue hallada con las manos sobre la cabeza, mientras que Robbins estaba a su lado en posición fetal.

A la 1 de la tarde del mismo día, agentes especiales de la Oficina Estatal de Investigación de la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama iniciaron una investigación por homicidio a pedido de la Oficina del Sheriff del Condado de Chambers.