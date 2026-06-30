Taccetta sobre PTRSU: "Se puede llegar a un acuerdo, pero necesitamos que se manifiesten ellos"

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, se refirió a la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante vinculada al funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos y sostuvo que será el Ejecutivo municipal quien defina los plazos para limitar el ingreso de residuos desde Trevelin.

Consultado por el resultado de la votación, expresó: "Está bien que hayan votado en contra si lo consideraban necesario. En el caso del artículo 4, el plazo lo tiene que poner el Ejecutivo. Yo coincido con eso".

En ese marco, explicó la postura del municipio respecto de la capacidad operativa de la planta y la inversión realizada: "Si es una decisión del Ejecutivo municipal poner un freno al ingreso a la planta de tratamiento, porque ya no hay más lugar en el módulo 1. Y el módulo 2 fue financiado 100% por el municipio de Esquel, por los contribuyentes de Esquel. Y bienvenido sea que lo use solamente la gente de Esquel".

Aun así, dejó abierta la posibilidad de negociación con Trevelin: "Si llega a haber algún acuerdo, una voluntad de pago, un plan de pago o mostrar alguna voluntad en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones, bienvenido sea. Y en caso de no ser así, como la inversión es 100% de Esquel, lo va a utilizar Esquel".

El intendente indicó que la ordenanza será analizada antes de su promulgación: "Llegó en el día de ayer, todavía no analicé con los asesores legales. Una vez analizada, se promulgará y se comunicará al municipio de Trevelin".

También remarcó la inversión realizada por el municipio: "Nosotros hicimos una inversión que supera los 2.500 millones de pesos. Fondos que tuvimos que cuidar, que tuvimos que no gastar para previsionarlos y poder utilizarlos en esta obra. Tuvimos dos años de diálogo en el cual no pudimos llegar a un acuerdo y ni siquiera mostraron ellos la voluntad de querer pagarlo".

Finalmente, defendió la postura del Ejecutivo: "No estamos haciendo nada malo. Estamos defendiendo los intereses del municipio de Esquel".

R.G