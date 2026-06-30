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30 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

El Bolsón aprobó nuevas reglas para retirar chatarra y exigir el mantenimiento de terrenos: ¿Cómo se aplicará?

La ordenanza incorpora multas, plazos de intimación y la figura del responsable solidario para agilizar la intervención sobre predios y vehículos abandonados.
Por Redacción Red43

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El Concejo Deliberante de El Bolsón aprobó una ordenanza que modifica el esquema de intervención municipal sobre chatarra, terrenos baldíos y vehículos abandonados dentro del ejido urbano.

 

La normativa fue presentada en conferencia de prensa por el intendente Bruno Pogliano y el presidente del Concejo Deliberante, Agustín Guasco, quienes explicaron que el objetivo es agilizar los procedimientos y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones que afectan la seguridad, la salud y el orden urbano.

 

Uno de los cambios centrales es la incorporación de la figura del responsable solidario. Con esta herramienta, además del propietario, podrán ser intimados quienes administren, representen o intervengan en la gestión de un inmueble o vehículo, como inmobiliarias o apoderados.

 

 

Según se explicó, esta modificación busca evitar los vacíos administrativos que en muchos casos dificultaban la aplicación de ordenanzas vigentes cuando los titulares no residían en la localidad o no podían ser localizados.

 

La norma también habilita a vecinos a informar situaciones de acumulación de chatarra, falta de mantenimiento de terrenos o presencia de residuos ante el Juzgado de Faltas o las áreas municipales correspondientes.

 

El procedimiento establece una instancia previa de intimación, con un plazo de 48 horas hábiles para presentarse ante el Juzgado de Faltas y acordar un plan de regularización. En caso de incumplimiento, se aplicarán sanciones económicas que van de 100 a 1.000 unidades fiscales.

 

 

Durante la presentación se vinculó la ordenanza con la prevención de incendios y enfermedades, especialmente en sectores de interfase donde la acumulación de material combustible representa un riesgo durante la temporada de verano.

 

El municipio también prevé avanzar en mecanismos de retiro y tratamiento de chatarra para facilitar la disposición de vehículos en desuso.

 

Desde el Ejecutivo y el Concejo Deliberante remarcaron que la norma no tiene fines recaudatorios, sino que apunta a mejorar el mantenimiento del espacio urbano y acelerar la resolución de situaciones que generan reclamos vecinales desde hace tiempo.

 

 

O.P.

 

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