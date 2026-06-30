-10°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 30 de Junio de 2026
RED43 comarca-andina Lago Puelofibra ópticaCoopetel
30 de Junio de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Coopetel amplió la red de fibra óptica y superó las 100 nuevas conexiones en Lago Puelo

La cooperativa remarcó el crecimiento del servicio en la localidad, la ampliación de la red y el avance del recambio tecnológico hacia fibra óptica en reemplazo del sistema ADSL.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, Sociales y Vivienda de El Bolsón Ltda (Coopetel) informó un crecimiento sostenido en las conexiones de internet en Lago Puelo, donde en las últimas semanas se superaron las 100 nuevas altas del servicio.

 

El secretario de la Mesa Ejecutiva de Coopetel, Facundo Andreassi, valoró la recepción del servicio en la localidad y el avance de la infraestructura digital, en un contexto de expansión de la red de fibra óptica.

 

Según explicó, la cobertura en Lago Puelo ya alcanza la totalidad del casco urbano con fibra óptica, mientras continúa el proceso de migración de usuarios que aún mantienen tecnología ADSL, considerada obsoleta frente a los nuevos estándares de conectividad.

 

 

Expansión del servicio y nuevos sectores

 

Desde la cooperativa señalaron que el crecimiento del servicio también se extiende hacia sectores donde la conectividad era limitada, especialmente en zonas rurales y parajes, donde históricamente existen dificultades de acceso.

 

En ese sentido, Andreassi remarcó que la ampliación de la red permite responder a una demanda histórica vinculada a la falta de señal móvil y a la necesidad de mejorar el acceso a internet en distintos puntos.

 

Migración tecnológica sin costo para usuarios

Uno de los puntos centrales del proceso es la transición del sistema ADSL hacia fibra óptica. Desde Coopetel remarcaron que el cambio de tecnología no tiene costo para los usuarios y que la migración forma parte del plan de modernización del servicio.

 

 

Actualmente, aún quedan usuarios con conexión ADSL, por lo que se reiteró la invitación a realizar el trámite de actualización para acceder a la nueva infraestructura.

 

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Investigan la muerte de un vecino y el ataque a una mujer en Costa del Lepá
2
 Preocupación en Esquel por demoras en la renovación del Certificado Único de Discapacidad
3
 Decomiso de carne en Esquel
4
 Natatorio Yrigoyen: un espacio inclusivo que nació del amor familiar y se convirtió en un multiespacio acuático
5
 Chocaron un auto y una camioneta sobre la Ruta 40
1
 El gobernador inauguró la habilitación del gas en Valle Chico
2
 La Patagonia entra al freezer y hay lugares donde el termómetro podría caer hasta los -15°C
3
 Tristeza en el rock: murió Daniel Melingo, solista y parte clave de Los Twist y Los Abuelos De La Nada
4
 Torres se reunirá con Santilli: “Voy con una listita de temas”
5
 Esquel: la Policía Federal realizará un acto en homenaje a los caídos en cumplimiento del deber
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -