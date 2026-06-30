Coopetel amplió la red de fibra óptica y superó las 100 nuevas conexiones en Lago Puelo

La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, Sociales y Vivienda de El Bolsón Ltda (Coopetel) informó un crecimiento sostenido en las conexiones de internet en Lago Puelo, donde en las últimas semanas se superaron las 100 nuevas altas del servicio.

El secretario de la Mesa Ejecutiva de Coopetel, Facundo Andreassi, valoró la recepción del servicio en la localidad y el avance de la infraestructura digital, en un contexto de expansión de la red de fibra óptica.

Según explicó, la cobertura en Lago Puelo ya alcanza la totalidad del casco urbano con fibra óptica, mientras continúa el proceso de migración de usuarios que aún mantienen tecnología ADSL, considerada obsoleta frente a los nuevos estándares de conectividad.

Expansión del servicio y nuevos sectores

Desde la cooperativa señalaron que el crecimiento del servicio también se extiende hacia sectores donde la conectividad era limitada, especialmente en zonas rurales y parajes, donde históricamente existen dificultades de acceso.

En ese sentido, Andreassi remarcó que la ampliación de la red permite responder a una demanda histórica vinculada a la falta de señal móvil y a la necesidad de mejorar el acceso a internet en distintos puntos.

Migración tecnológica sin costo para usuarios

Uno de los puntos centrales del proceso es la transición del sistema ADSL hacia fibra óptica. Desde Coopetel remarcaron que el cambio de tecnología no tiene costo para los usuarios y que la migración forma parte del plan de modernización del servicio.

Actualmente, aún quedan usuarios con conexión ADSL, por lo que se reiteró la invitación a realizar el trámite de actualización para acceder a la nueva infraestructura.

O.P.