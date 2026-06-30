Licitación de la Hidroeléctrica Futaleufú: “Defender los recursos provinciales”

El gobernador Ignacio Torres estuvo en Esquel y se refirió a la nueva licitación de la Hidroeléctrica y los intereses provinciales en su funcionamiento.



“Cuando hablamos de nuestros recursos tenemos que defenderlos sin mezquindades”, explicó, siendo la Hidroeléctrica uno de los motores principales en cuanto a recursos energéticos de la región: “Algunos consideran que la energía es una intangible y como el agua vuelve al cauce natural”, contrató el gobernador: “eso es una sarasa”.



El seguimiento a la nueva licitación es un tema al que el gobernador no deja de lado: “lo que no puede pasar es que nos pasen por arriba sin que sea vinculante la voz de los chubutenses y obviamente de los municipios que están en el marco de la cuenca, que la reunión fue buena, todos vamos a ir por el mismo lugar que es defender los recursos provinciales y pelear primero la competencia del poder coincidente que consideramos que tiene que ser la provincia”.



La insistencia en la participación y reclamos históricos de la provincia: “En el caso que no sea fructífero el resultado en la justicia, nosotros sin ninguna duda vamos a estar en esa mesa peleando para que el pliego contemple principalmente lo que necesita Chubut, que es energía barata y obviamente la infraestructura necesaria para llegar a cada localidad de la provincia”.



El rol de Esquel y de la provincia para esa puja: “nosotros tenemos el 30%, o sea que el hecho de que Matías (Taccetta) esté ahí es estratégico para esta discusión que, insisto, la vamos a dar con todas las herramientas que esté a nuestro alcance desde lo judicial, pero también con la inteligencia suficiente de ponernos de acuerdo porque Chubut nos necesita juntos en estas discusiones”.



La postura del gobierno nacional y los espacios de dialogo para con ellos y con las empresas que se presenten a la licitación: “Hoy Nación considera que tiene que licitar a Nación, nosotros consideramos que tiene que ser la provincia, así que los teléfonos que suenen en Nación me tienen sin cuidado, nosotros vamos a defender hasta el último momento que quienes tienen que decidir sobre ese pliego somos los chubutenses y no a miles de kilómetros que no tienen ni idea cuáles son las realidades de estos pueblos”.



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