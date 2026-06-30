Gualjaina sumará nuevos cursos y talleres de formación profesional

En el marco de las acciones que encara el Intendente Marcelo Limarieri para lograr capacitaciones en la localidad, mantuvo una reunión en la Municipalidad de Gualjaina con el Jefe General de Enseñanza Práctica, Martín Furest, del Centro de Formación Profesional 655 de la ciudad de Esquel.

Durante el encuentro se coincidió en la importancia de sostener gestiones que permitan en un futuro inmediato la posibilidad de realizar cursos, favoreciendo de esta forma a la comunidad local. En paralelo, la institución educativa busca desarrollar su accionar en Gualjaina con la intención de promover la extensión territorial.

Por otra parte se firmó un preacuerdo que servirá para afianzar próximamente eventuales capacitaciones. También fue propicia la oportunidad para recorrer instalaciones municipales que podrían servir para el dictado de las mismas.