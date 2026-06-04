11° -1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 04 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 politica
04 de Junio de 2026
politica |
Por Redacción Red43

Con “Kuky” Mac Karthy se fue uno de los dirigentes de mayor peso en la política de Chubut

Falleció este jueves a las 0,10 a los 86 años. Fue creador del Frente Peronista y llegó a ocupar bancas en el Congreso como Diputado y Senador. También fue intendente de Trelew. Hondo pesar en todos los ámbitos políticos
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

César «Kuky» Mac Karthy, histórico referente del Partido Justicialista y exintendente de Trelew, falleció este jueves a las 00:10 a los 86 años, según se informó en las primeras horas de la mañana.

 

Mac Karthy fue una de las figuras más reconocidas del peronismo chubutense y tuvo una extensa trayectoria política en la provincia. Además de desempeñarse como intendente de Trelew, fue impulsor de la agrupación Frente Peronista, espacio desde el que promovió distintas iniciativas dentro del justicialismo provincial. Fuer además diputado nacional, senador y funcionario del gobierno nacional de Carlos Menem

 

La noticia de su fallecimiento generó repercusiones en distintos sectores de la política local y provincial, donde era reconocido por su participación y militancia dentro del movimiento peronista.

 

De acuerdo con la información difundida por allegados y dirigentes del espacio, sus restos serán velados este jueves en Parque Jardín del Cielo. El servicio se realizará entre las 10:30 y las 17 horas.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Noah y la entrevista que me quedó pendiente
2
 La Justicia confirmó la prisión perpetua para los asesinos de José Cretton
3
 Condenaron a un hombre por hechos de violencia contra su propio padre
4
 Esquel suma nuevas mesas de pool: la propuesta de Futalaufquen
5
 Un panchito y a seguir viaje: abrió en La Terminal "Zona Panchoz"
1
 Ni Una Menos: Invitan a charla reflexiva para debatir sobre la violencia de género
2
 El hombre que volvió de la muerte: tras seis días perdido en el Everest apareció arrastrándose a un campamento
3
 La “policía erótica” detenida tras un choque: homicidio culposo, armas de guerra y drogas
4
 Parque Industrial de Esquel: "Realmente necesitamos que se active"
5
 Abigeato en Gobernador Costa: secuestraron ovinos durante una serie de allanamientos
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -