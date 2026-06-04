Con “Kuky” Mac Karthy se fue uno de los dirigentes de mayor peso en la política de Chubut

César «Kuky» Mac Karthy, histórico referente del Partido Justicialista y exintendente de Trelew, falleció este jueves a las 00:10 a los 86 años, según se informó en las primeras horas de la mañana.

Mac Karthy fue una de las figuras más reconocidas del peronismo chubutense y tuvo una extensa trayectoria política en la provincia. Además de desempeñarse como intendente de Trelew, fue impulsor de la agrupación Frente Peronista, espacio desde el que promovió distintas iniciativas dentro del justicialismo provincial. Fuer además diputado nacional, senador y funcionario del gobierno nacional de Carlos Menem

La noticia de su fallecimiento generó repercusiones en distintos sectores de la política local y provincial, donde era reconocido por su participación y militancia dentro del movimiento peronista.

De acuerdo con la información difundida por allegados y dirigentes del espacio, sus restos serán velados este jueves en Parque Jardín del Cielo. El servicio se realizará entre las 10:30 y las 17 horas.