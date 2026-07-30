“Necesitamos urgente la convención”: el llamado de Rulo Villivar para ordenar el futuro del radicalismo

En una entrevista exclusiva con Red43, el militante y referente radical Humberto "Rulo" Villivar realizó un amplio análisis sobre la actualidad de la Unión Cívica Radical, el escenario político de cara a las próximas elecciones y los principales desafíos que, a su entender, enfrenta Esquel y la provincia de Chubut.

El dirigente remarcó que la principal prioridad del partido es convocar a la Convención Provincial, órgano que consideró indispensable para definir el rumbo político del radicalismo.

"Necesitamos urgente la convención. La convención, si es cuanto antes. A partir de la convención se va a poder ordenar."

Villivar explicó que la Convención es el ámbito donde históricamente el radicalismo define si competirá con lista propia o conformará alianzas electorales.

"La convención es soberana y va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Si vamos solos, si seguimos con esta alianza o si dejamos abiertas otras posibilidades", sostuvo.

En ese sentido, señaló que, si el gobernador decidiera adelantar las elecciones, la UCR necesita llegar con tiempo suficiente para cumplir todos los pasos institucionales. Por eso consideró que la Convención debería realizarse, como máximo, durante septiembre.



Críticas a las reelecciones indefinidas

Durante la entrevista también recordó su participación en la elaboración de la ley aprobada en 2016 que limitaba las reelecciones indefinidas y cuestionó la modificación posterior.

"Me parece una ley muy mezquina, muy antidemocrática, porque no le permite a los más jóvenes y al resto de la gente tener la posibilidad de ser intendente, diputado o gobernador, sino siempre lo mismo", afirmó.

Incluso mencionó como ejemplo el resultado electoral registrado en Tecka, donde el voto en blanco fue el más elegido, al interpretarlo como un mensaje de la ciudadanía.



"La convención es la que decide"

Villivar repasó además los principios históricos del radicalismo y aseguró que el partido siempre se caracterizó por el respeto a las instituciones y al debate interno.

Recordó que desde su fundación la UCR funciona mediante plenarios y convenciones, donde las decisiones se toman colectivamente.

"Aprendí y nací dentro del radicalismo y esto siempre se respetó. La convención es la que decide", remarcó.



La situación del radicalismo en Esquel

Respecto de la realidad partidaria en la ciudad, aseguró que el radicalismo continúa activo, aunque muchas veces no tenga visibilidad pública.

Indicó que distintos grupos mantienen reuniones periódicas, analizan la actualidad política y trabajan en la finalización del Ateneo Radical, que funcionará como espacio de encuentro.

También destacó la tarea del presidente local del partido, Rubén Álvarez, y señaló que luego de diferencias internas lograron conformar una lista de unidad.



Renta hídrica y el futuro de Futaleufú

Uno de los temas centrales de la entrevista fue el vencimiento de la concesión del complejo hidroeléctrico Futaleufú y el debate sobre la renta hídrica.

Villivar afirmó que el radicalismo trabaja junto a técnicos, comerciantes y distintos sectores para elaborar una propuesta integral que será presentada próximamente.

Explicó que el objetivo es construir un proyecto amplio, sin banderías políticas, que sirva como herramienta para el gobernador y el intendente.

"No es para pelear, es para que tengan un proyecto armado", expresó.

Sostuvo que durante los últimos 50 años la región no obtuvo beneficios proporcionales a la riqueza generada por la represa.

"Pasaron 50 años y a nuestra comunidad, a Trevelin y a Esquel no nos quedó realmente lo que correspondía", afirmó.

También recordó un antiguo proyecto hidroeléctrico para La Escondida, aseguró que permitiría generar una enorme cantidad de energía y cuestionó que la región pague una de las tarifas eléctricas más altas.

"Tenemos que ocuparnos. Exigir no es pelearse; es debatir este tema", sostuvo.



El dirigente lamentó que Chubut no haya aprovechado plenamente sus recursos naturales.

"Tenemos agua, petróleo, gas, minerales... esta provincia no puede fallar", expresó, recordando una frase que, según contó, repetía su padre.

A su entender, uno de los principales obstáculos ha sido "la mezquindad política" y el predominio de intereses individuales por encima de los proyectos colectivos.



Su aspiración a la Intendencia



Consultado sobre una eventual candidatura, Villivar reconoció que mantiene desde hace años el deseo de conducir el municipio.

"Yo tengo un sueño de muy chico, de ser intendente", afirmó.

Sin embargo, aclaró que cualquier definición dependerá primero de lo que resuelva la Convención Provincial y de la estrategia electoral que adopte el radicalismo.

También señaló que, si finalmente continúa la alianza con el espacio que hoy gobierna Esquel, deberán analizar el escenario junto al actual intendente Matías Taccetta y el nuevo partido provincial que impulsa el oficialismo.



Reclamos por el acuerdo con el oficialismo

En ese contexto, Villivar también realizó un balance crítico de la actual alianza con el oficialismo local. "Hasta ahora no fue un buen arreglo. Para nosotros no fue un buen arreglo", afirmó, y sostuvo que el radicalismo "no tiene participación en el municipio".

Además, cuestionó que algunos dirigentes "hicieron arreglos por el costado", sin el aval de la conducción partidaria, por lo que consideró que, de cara al próximo proceso electoral, cualquier acuerdo deberá garantizar una participación más equilibrada para la UCR.

Aun así, afirmó que el partido cuenta con dirigentes preparados para asumir mayores responsabilidades de gobierno.

Sobre el cierre de la entrevista, Villivar insistió en que la prioridad es respetar los mecanismos internos del radicalismo y convocar cuanto antes a la Convención Provincial.

Reconoció que las autoridades partidarias ya trabajan en los trámites necesarios, aunque manifestó su preocupación por la demora.