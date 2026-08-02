El Gobierno envió al Congreso la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Luego del anuncio realizado por el presidente Javier Milei en cadena nacional, el Poder Ejecutivo presentó este viernes en el Congreso el proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La iniciativa propone una modificación integral del funcionamiento de la entidad y tiene como principales objetivos reforzar su independencia, limitar la intervención del Gobierno en sus decisiones y establecer que su misión principal sea preservar el valor de la moneda.

Uno de los cambios centrales es la eliminación del mandato múltiple incorporado en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. De aprobarse la reforma, el Banco Central dejará de tener entre sus funciones promover el empleo, el desarrollo económico y la estabilidad financiera, para concentrarse exclusivamente en el control de la inflación y la estabilidad monetaria.

El proyecto también plantea prohibir de manera definitiva el financiamiento del sector público mediante emisión monetaria. Para ello, elimina la posibilidad de otorgar adelantos transitorios al Tesoro Nacional, un mecanismo que históricamente permitió asistir al Estado con recursos del Banco Central.

Además, la propuesta impide que la entidad otorgue préstamos a la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, así como la compra de títulos públicos en el mercado primario.

En materia institucional, el Gobierno busca fortalecer la autonomía del BCRA al establecer nuevas condiciones para la remoción de las autoridades. Los integrantes del directorio solo podrán ser desplazados por causales específicas, con aprobación del Congreso por una mayoría especial de dos tercios.

Otro de los ejes de la iniciativa modifica el régimen de distribución de utilidades. En adelante, solo podrán transferirse al Estado ganancias efectivamente realizadas, dejando de lado los resultados contables generados por variaciones del tipo de cambio o del precio del oro.

El proyecto también incorpora medidas para sanear el balance del Banco Central, flexibiliza algunas operaciones financieras vinculadas a la regulación monetaria y actualiza el régimen de administración de las reservas internacionales.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca revertir varios de los cambios introducidos en la reforma de la Carta Orgánica de 2012 y avanzar hacia un esquema en el que el Banco Central tenga mayor independencia y un rol exclusivo en la preservación de la estabilidad monetaria.

R.G