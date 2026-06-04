Parque Industrial de Esquel: "Realmente necesitamos que se active"

La Subsecretaria de Desarrollo Productivo, Paula Botto, detalló las gestiones destinadas a la infraestructura productiva local. Al respecto, la funcionaria explicó que "el Parque Industrial se encuentra en una etapa de avance en relación a la evaluación en este momento en el órgano asesor, que está conformado por tres profesionales de las últimas empresas que se presentaron". Asimismo, indicó que "próximamente, una vez que finalice ese periodo, se publicará ese orden de mérito de las empresas que postularon para acceder a la Ordenanza 169 de Beneficios Impositivos Especiales, sobre todo para la erradicación de las primeras empresas".

En este sentido, Botto destacó que el predio cuenta con las condiciones estructurales necesarias para su puesta en marcha y afirmó que "seguimos entendiendo que es un eje de desarrollo central, teniendo un Parque Industrial como lo tenemos, con caseta de control, con cerco perimetral, con la demanda que hay de empleo, realmente necesitamos que se active". Al mismo tiempo, reconoció la necesidad de concretar las instalaciones iniciales en el sector de manera definitiva, admitiendo que "continuamos en ese proceso, a la espera de poder avanzar y de que finalmente podamos tener las primeras empresas erradicadas, que hasta el día de hoy aún no lo hemos logrado".

Respecto a la capacidad del predio y las proyecciones de ocupación en el corto y mediano plazo, la subsecretaria precisó que "en una primera etapa hay aproximadamente unos 50 lotes disponibles, hay empresas que pueden usar más de un lote, entendemos que mínimo entre unas 20 empresas es lo que sería un buen funcionamiento". También se refirió al impacto inmediato que generará la puesta en marcha de un grupo reducido de firmas en la región, remarcando que "hoy en realidad con 5 empresas ya dinamizan la economía, son galpones que se empiezan a construir, es mano de obra que inmediatamente se requiere, un montón de otros servicios relacionados, de transporte, de logística".

Finalmente, detalló las estrategias gubernamentales complementarias que se coordinan para dotar de mejores herramientas de control y logística al sector productivo, adelantando que "lo que estamos haciendo también es planificando el acompañamiento del Estado para poder activar ese parque, por eso el anuncio que hizo el Intendente relacionado a la erradicación de una balanza". En base a este esquema de trabajo, Botto concluyó que "necesitamos que el parque inicie realmente para generar ese trabajo, en eso estamos".

EBW