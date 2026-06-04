Comenzó la Zafra de Liebre en Esquel y estiman unos 60 días de actividad

La subsecretaria de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, Paula Botto, confirmó que este fin de semana comenzó una nueva temporada de Zafra de Liebre en la región, una actividad que cada año genera movimiento económico durante los meses de invierno.

"La Zafra de la Liebre sí comenzó este fin de semana. Durante la época invernal también genera un recurso económico de varios millones que se derraman directamente en los bolsillos de los cazadores y quienes están en forma directa", señaló la funcionaria.

En este sentido, indicó que las expectativas son positivas para la presente temporada. "Estimamos tener unos 60 días de Zafra si las condiciones acompañan", expresó.

Botto informó además que ya se encuentra operativo todo el esquema necesario para el desarrollo de la actividad. "Ya está todo funcionando, los cazadores habilitados", afirmó.

Asimismo, aprovechó para recordar uno de los requisitos fundamentales para participar de la zafra. "Volvemos a recordar el tema de los permisos. La caza es en propiedades privadas, por lo cual debe tenerse el permiso del propietario", remarcó.

Respecto a la cantidad de participantes, explicó que la actividad comenzó con un número reducido de cazadores, aunque se espera un crecimiento en los próximos días. "En este momento se inició la Zafra entre 25 y 30. Seguramente se va a ir incrementando en los próximos días", sostuvo.

Por último, informó que el lugar de acopio será el mismo que se utilizó durante la temporada anterior. "El lugar de acopio es el mismo del año anterior, Tamburini y Magallanes de la familia de Godos. Así que cualquiera que tenga inquietudes puede acercarse a evacuar sus dudas ahí", concluyó.

R.G