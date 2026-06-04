Un ataque de pitbull terminó con una reparación de 5 millones de pesos para la víctima

Un ataque de pitbull en Lago Puelo derivó en una reparación económica de 5 millones de pesos para la persona que sufrió heridas por mordeduras mientras caminaba por la vía pública. La resolución fue alcanzada durante una audiencia de conciliación realizada en el Juzgado de Paz local y fue presentada por el Ministerio Público Fiscal como un antecedente dentro de las actuaciones vinculadas a ataques de perros.

Según se informó, el hecho ocurrió al mediodía cuando un transeúnte circulaba por una vereda y fue sorprendido por un perro de raza pitbull que salió desde el interior de un comercio. El animal accedió directamente al espacio público y atacó a la víctima, provocándole lesiones de consideración.

Cómo ocurrió el ataque

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal, el establecimiento donde se encontraba el perro no contaba con elementos de contención ni medidas preventivas que impidieran el acceso del animal a la vía pública.

La investigación determinó que no había rejas, puertas de seguridad ni señalización que advirtiera sobre la presencia de un perro potencialmente peligroso. Esa situación permitió que el animal abandonara el local y atacara al peatón de manera inesperada.

Como consecuencia de las mordeduras, la víctima sufrió heridas que motivaron la intervención judicial y el inicio de actuaciones para determinar responsabilidades.

Una conciliación con reparación económica

El caso fue abordado mediante una audiencia de conciliación desarrollada en el Juzgado de Paz de Lago Puelo. Debido a las normas de confidencialidad que regulan este tipo de instancias, no se difundieron las identidades de las partes involucradas ni el lugar exacto donde ocurrió el hecho.

Durante el proceso, la persona señalada como propietaria del animal acordó una reparación económica de 5 millones de pesos para la víctima, monto que fue efectivizado en el marco del acuerdo alcanzado.

Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que esta salida alternativa permitió resolver el conflicto sin avanzar hacia instancias judiciales más severas.

El funcionario Natanael Abad explicó que estas actuaciones forman parte de una línea de trabajo vinculada a las contravenciones por mordeduras de perros y que, en situaciones de mayor gravedad, también se impulsan investigaciones por lesiones culposas.

El objetivo de fortalecer la tenencia responsable

Desde el organismo judicial remarcaron que este tipo de intervenciones persigue más de un objetivo. Por un lado, buscan que quienes resultan afectados por ataques de animales reciban algún tipo de reparación por los daños sufridos.

Por otro, apuntan a promover mayores niveles de responsabilidad entre propietarios de mascotas, especialmente cuando se trata de animales que requieren medidas específicas de control y resguardo.

O.P.