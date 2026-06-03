Nahuelpan: declaran culpable a un hombre por incendio intencional en medio de un conflicto de tierras

El Tribunal Unipersonal de Esquel dictó sentencia contra Héctor Felipe Quilaqueo, declarándolo autor penalmente responsable del delito de incendio con peligro común para los bienes. El fallo valida la teoría de la Fiscalía sobre el hecho ocurrido el 26 de enero de 2025 en el establecimiento "La Tapera", donde un fuego intencional destruyó cerca de 70 hectáreas de vegetación nativa y 1.200 metros de alambrados.

El juez Rolón concluyó que Quilaqueo actuó con "dolo eventual", entendiendo que el imputado, por su experiencia como hombre de campo, conocía los riesgos de iniciar fuego en condiciones climáticas extremas —temperaturas de 28°C, baja humedad y fuertes ráfagas de viento—. El magistrado enfatizó que el acusado "se representó que su acción podía causar un daño generalizado y, aun así, continuó con su conducta".





El trasfondo del incendio fue una disputa territorial entre la comunidad Nahuelpan y una familia vecina. Horas antes del siniestro, Quilaqueo había increpado a las víctimas intentando impedirles la descarga de hacienda en un lote en conflicto, por lo que el tribunal interpretó que el fuego tuvo una intención intimidatoria, mostrando indiferencia ante un posible desastre.

Pruebas determinantes

La culpabilidad del acusado fue respaldada por un conjunto unívoco de pruebas presentadas por la Fiscalía:

Pericias técnicas: Se determinó que el incendio comenzó en una loma seca, utilizando un encendedor de butano que luego fue encontrado entre las pertenencias del imputado. Asimismo, se detectó una acumulación estratégica de vegetación seca (neneo y calafate) para alimentar el foco.

Evidencia digital: La pericia del celular de Quilaqueo fue clave; el dispositivo contenía un video de las 12:57 filmando a sus vecinos y, a las 13:31, una fotografía del fuego apenas iniciado.

Admisiones: El tribunal consideró las declaraciones espontáneas del propio condenado ante un oficial de policía y ante su hijo, a quienes manifestó que "había hecho una fogata y se le había descontrolado".

Impacto ambiental y situación del condenado

El fallo puso especial énfasis en la protección del patrimonio natural, recordando que la destrucción del suelo patagónico vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y la Constitución del Chubut. Respecto a las graves quemaduras y secuelas pulmonares que presenta Quilaqueo, la sentencia determinó que son consecuencia directa de su propio accionar al intentar contener el incendio que él mismo provocó.

Tras este veredicto de culpabilidad, las partes fueron convocadas a una audiencia de cesura para definir el monto de la pena que deberá cumplir el condenado.









M.G