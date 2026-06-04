La Subsecretaria de Desarrollo Productivo, Paula Botto, reflexionó sobre la situación económica de nuestra región: "En este momento, la economía está atravesando una situación delicada".



La situación la ejemplifica desde distintas áreas: “Todos los sectores, desde el parque industrial, como hablábamos recién, hasta la economía social, son sectores muy diversos, por eso siempre estamos diseñando programas específicos para cada una de las necesidades que plantean. El sector del comercio también es un sector que está bastante afectado sobre todo por los cambios de consumo, por las realidades que tenemos, particulares de nuestra comunidad muy vinculada al turismo, con tres temporadas bastante duras, prácticamente sin desarrollo, por distintas contingencias climáticas, ígneas”.



Botto remarcó la esperanza puesta en la temporada de invierno: “la espera de una temporada invernal creciente que permita sostener el comercio. Y por eso también las ordenanzas que impulsan las inversiones, que cualquier tipo de desarrollo relacionado al turismo, a lo comercial también, a la construcción, sostiene y consolida la matriz productiva local”.



La potencialidad de la región, remarca Botto, sigue vigente: “Nosotros tenemos eso contemplado dentro del eje de desarrollo. El potencial para crecer en materia productiva es muy grande. Seguramente en los próximos meses ya va a estar en funcionamiento en implementación la ordenanza que hicimos el año pasado relacionada a las producciones agrícolas intensivas”.



El dialogo y trabajo conjunto con el INTA y el CIEFAP, apunta a impulsar inversiones: “la verdad que eso es lo que dinamiza no solo la economía desde lo productivo, sino también tiene un valor turístico”.



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