11° -1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 04 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubut
04 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

"El potencial para crecer en materia productiva es muy grande"

La Subsecretaria de Desarrollo Productivo, Paula Botto, reflexionó sobre la situación económica de nuestra región y las propuestas para darle nuevo impulso.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Subsecretaria de Desarrollo Productivo, Paula Botto, reflexionó sobre la situación económica de nuestra región: "En este momento, la economía está atravesando una situación delicada". 

 


La situación la ejemplifica desde distintas áreas: “Todos los sectores, desde el parque industrial, como hablábamos recién, hasta la economía social, son sectores muy diversos, por eso siempre estamos diseñando programas específicos para cada una de las necesidades que plantean. El sector del comercio también es un sector que está bastante afectado sobre todo por los cambios de consumo, por las realidades que tenemos, particulares de nuestra comunidad muy vinculada al turismo, con tres temporadas bastante duras, prácticamente sin desarrollo, por distintas contingencias climáticas, ígneas”.

 


Botto remarcó la esperanza puesta en la temporada de invierno: “la espera de una temporada invernal creciente que permita sostener el comercio. Y por eso también las ordenanzas que impulsan las inversiones, que cualquier tipo de desarrollo relacionado al turismo, a lo comercial también, a la construcción, sostiene y consolida la matriz productiva local”.

 


La potencialidad de la región, remarca Botto, sigue vigente: “Nosotros tenemos eso contemplado dentro del eje de desarrollo. El potencial para crecer en materia productiva es muy grande. Seguramente en los próximos meses ya va a estar en funcionamiento en implementación la ordenanza que hicimos el año pasado relacionada a las producciones agrícolas intensivas”. 

 


El dialogo y trabajo conjunto con el INTA y el CIEFAP, apunta a impulsar inversiones: “la verdad que eso es lo que dinamiza no solo la economía desde lo productivo, sino también tiene un valor turístico”.

 


SL
 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Noah y la entrevista que me quedó pendiente
2
 Abigeato en Gobernador Costa: secuestraron ovinos durante una serie de allanamientos
3
 Esquel se movilizó bajo el grito de #NiUnaMenos
4
 "Viajemos Juntos": la pareja que dejó su vida convencional para recorrer Argentina en motorhome
5
 Esquel: la Fiscalía pide declarar "sujeto de derecho" a un caballo rescatado
1
 Taccetta presentó la temporada de invierno de Esquel en Buenos Aires
2
 Chubut restringirá el uso de celulares en las aulas de todos los niveles educativos
3
 Vuelos Córdoba-Esquel: el servicio se reactivará después del Mundial
4
 Lotería del Chubut y la Municipalidad de Esquel entregaron equipamiento a instituciones
5
 Chubut: los "Juegos Comunales" son ley y garantizan el acceso al deporte en el interior
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -