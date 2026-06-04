Reconocimiento a procurador fiscal por esclarecer robo de ganado

La Sociedad Rural de Esquel hizo público su reconocimiento a la labor investigativa y jurídica desarrollada por el procurador de fiscalía Ismael Cerda, luego del éxito alcanzado en el marco de un legajo por robo de ganado. El proceso judicial culminó con la demostración efectiva de los hechos imputados y la posterior condena de los autores materiales de una serie de delitos contra la propiedad.

El pronunciamiento fue formalizado mediante una misiva oficial firmada por el Presidente de la Sociedad Rural de Esquel, el ingeniero Oscar De Knollseissen, y remitida directamente al despacho de la Jefa de la Fiscalía local, la doctora María Bottini. En el documento, la entidad agropecuaria resalta el impacto positivo que genera este tipo de resoluciones judiciales en una comunidad que se ve frecuentemente afectada por episodios de inseguridad y robos.

El legajo en cuestión implicó una minuciosa labor de recopilación de pruebas y articulación jurídica liderada por Cerda. Según expresaron desde la entidad civil, el resultado final representa un ejemplo de eficiencia institucional, en un contexto donde los delitos de sustracción de bienes suelen presentar altas tasas de complejidad para su esclarecimiento.

"El resultado de la investigación seria y profesional logró demostrar los hechos imputados y la correspondiente condena a sus autores; un hecho que no puede ser ignorado por quienes con frecuencia somos víctimas de distintos robos. La perseverancia y rigor profesional del Fiscal actuante nos moviliza a reconocer su actuación y destacarlo de manera pública", reza textualmente la nota enviada por la comisión directiva rural.

Para los sectores productivos y la ciudadanía de la cordillera, la firmeza en la persecución penal de estos hechos resulta clave para desarticular bandas dedicadas a ilícitos recurrentes, resguardando tanto la seguridad de los vecinos en el ámbito urbano como de los productores en las zonas rurales periféricas.

El reconocimiento de la Sociedad Rural no se limitó únicamente a la esfera del Ministerio Público Fiscal. En el mismo texto, De Knollseissen hizo extensivo el agradecimiento al personal policial de la División de Asuntos Rurales de la Policía de la Provincia del Chubut.

La entidad remarcó que la fuerza de seguridad, optimizando los medios a su alcance, prestó una colaboración fundamental e indispensable para el entretejido logístico que permitió dar con el paradero de los responsables y aportar los elementos probatorios necesarios a la causa instruida por la fiscalía.

Desde el sector civil se enfatizó la necesidad de sostener este estándar de eficiencia en el tiempo. La carta concluye manifestando el anhelo de que este esquema de trabajo conjunto continúe consolidándose, señalando de manera contundente que estas actuaciones demuestran la existencia de funcionarios que "honran el cargo que ejercen".

EBW