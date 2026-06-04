La “jueza de los besos” volverá a ser jueza: el Superior Tribunal de Justicia anuló su destitución

En una decisión unánime que lleva la firma de dos ministros y tres jueces de Cámara que actuaron como subrogantes, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut declaró la nulidad de la sentencia dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento en noviembre de 2023, que en voto mayoritario – 3 a 2- había dispuesto la destitución de la jueza penal de Comodoro Rivadavia, Mariel Suárez.

El efecto de esta decisión implica la inmediata restitución de Suárez en su puesto. La magistrada había sido denunciada en enero de 2023 ante la difusión pública de una grabación interna del Instituto Penitenciario Provincial, en la que se la veía visitando a un condenado y manteniendo contacto físico.

La denuncia avanzó en el Consejo de la Magistratura, que analizó un sumario elaborado por el entonces ministro del STJ, Daniel Báez, quien posteriormente, ejerció como presidente del Tribunal de Enjuiciamiento.

La sentencia del STJ fue firmada este jueves 4 de junio, y decretó la anulación de lo actuado: lleva la firma de los ministros Javier Raidan y Andrés Giacomone, y de los jueces de Cámara que actuaron como subrogantes, Carina Estefanía, Diego Trad y Adrián Barrios.

Mariel Suáez había sido destituida tras un jury por haberse reunido en la cárcel provincial con Cristian Omar “Mai” Bustos (43), condenado a 20 años de prisión por el crimen de su hijastro de 9 meses, en 2005, y a perpetua por asesinar al policía Leonardo “Tito” Roberts y herir a otro, en 2009, en la localidad de Corcovado.

En un video captado por las cámaras de seguridad del penal se la ve presuntamente besándose con el detenido. Desde ese momento se le conoció mediáticamente como “la juez de los besos”.Ella misma había integrado el tribunal que lo condenó aunque votó en contra. Argumentó Suárez que se reunió con Bustos porque estaba escribiendo un libro sobre su vida y la de sus hermanos. Pero los integrantes del jury no le creyeron y la destituyeron. Ahora, después de casi tres años volverá a su cargo.