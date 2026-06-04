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Por Redacción Red43

La Cámara de Prestadores Turísticos del Oeste del Chubut realizará su Asamblea Anual Ordinaria

La Asamblea Anual Ordinaria se realizará el 17 de junio en Esquel. Entre los temas previstos figuran la aprobación de balances, la consideración de memorias y la elección de una nueva comisión directiva.
Por Redacción Red43

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La Cámara de Prestadores de Servicios Turísticos del Oeste del Chubut convocó a sus asociados a participar de la Asamblea Anual Ordinaria, que se llevará a cabo el próximo 17 de junio a las 18:00 horas en el Hotel Tehuelche de la ciudad de Esquel.

 

La reunión se desarrollará en segunda convocatoria y tendrá lugar en las instalaciones ubicadas en 9 de Julio 825.

 

De acuerdo con el orden del día establecido, en primer término se procederá a la elección de dos asociados para la firma del acta de la asamblea. Además, se abordará el motivo por el cual la convocatoria se realiza fuera de término.

 

Entre los puntos más relevantes figura la consideración de las Memorias, Balances Generales e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes a los Ejercicios Económicos Nº 34, finalizado el 31 de diciembre de 2024, y Nº 35, finalizado el 31 de diciembre de 2025.

 

Asimismo, los asociados deberán definir la integración de la nueva Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas.

 

 

 

 

R.G

 

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