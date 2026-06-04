“Nos comprometimos a terminar antes del invierno y hoy las familias de El Hoyo vuelven a tener su hogar”

En el marco del proceso de reconstrucción de la Comarca Andina que lleva adelante el Gobierno del Chubut, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres encabezó la entrega de las últimas viviendas destinadas a familias damnificadas por los incendios ocurridos durante el verano en El Hoyo, cumpliendo así con el compromiso asumido de finalizar y entregar todas las unidades antes del inicio de la temporada invernal.

Participaron de las entregas el intendente local, César Salamín; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; el presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra; funcionarios provinciales y municipales, y vecinos de la comunidad.

Nuevas viviendas con recursos propios

“No se trata solamente de reconstruir una vivienda, sino de ayudar a reconstruir la vida de quienes perdieron todo”, expresó Torres, quien destacó que el plan de reconstrucción habitacional avanza de acuerdo con los plazos previstos y anticipó que próximamente serán entregadas también las últimas unidades comprometidas en Epuyén.

“Cumplimos con la palabra y con el compromiso que asumimos desde el primer día: que cada familia pudiera volver a tener un hogar antes del invierno. Hoy podemos decir que esa promesa es una realidad”, remarcó.

Compromiso y trabajo articulado

Por su parte, el intendente de El Hoyo, César Salamín, destacó que “la rapidez con la que pudimos avanzar y finalizar estas viviendas demuestra el compromiso del Gobierno provincial con nuestra comunidad”, y agregó que “estamos muy contentos porque el objetivo era llegar antes del invierno y hoy ya hemos entregado la última casa comprometida”.

Características de las viviendas

Las unidades habitacionales entregadas cuentan con una superficie de 40 metros cuadrados distribuidos en planta baja, con dos dormitorios e instalaciones eléctricas y sanitarias completas. Además, poseen pisos cerámicos y equipamiento compuesto por bacha, bajo mesada, cocina de cuatro hornallas con horno de ladrillos refractarios, artefactos de baño y tanque de agua con bomba.

También disponen de sistema de calefacción de combustión lenta y termotanque de alta recuperación, garantizando condiciones adecuadas de habitabilidad para las familias beneficiarias.

R.G