Chubut impulsó una jornada de sensibilización sobre violencia contra las mujeres en la política

Con la participación de representantes de los tres Poderes del Estado y una importante convocatoria de público, la actividad promovió herramientas para prevenir y abordar las nuevas formas de violencia de género en los entornos digitales y políticos. Además, se destacó que desde hace dos años de forma ininterrumpida funciona la Línea 137 las 24 horas.

En el marco del Día de "Ni Una Menos", el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría General de Gobierno y el Ministerio de Desarrollo Humano, acompañó la realización de la jornada de sensibilización “Violencia contra las Mujeres en la Política Facilitada por la Tecnología”, que se desarrolló este miércoles 3 de junio en la Honorable Legislatura de la Provincia.

La actividad contó con la presencia del vicegobernador y presidente de la Legislatura, Gustavo Menna; el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Andrés Giacomone; la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani; la secretaria General de Gobierno, Macarena Acuipil; y la fundadora y directora ejecutiva del capítulo argentino de Women’s Democracy Network, Raquel Munt; además de legisladoras provinciales, integrantes del Poder Judicial, funcionarios y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Durante la apertura, las autoridades destacaron la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre los tres Poderes del Estado para prevenir las violencias por motivos de género y promover una participación política libre de discriminación y agresiones.

La capacitación central estuvo a cargo de la licenciada en Psicología Natalia Fuentes, directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta y presidenta de la Red ATRAE, quien abordó las distintas manifestaciones e impactos de la violencia política y digital contra las mujeres, las estrategias de autocuidado y cuidado colectivo, las buenas prácticas institucionales y legislativas, y las consecuencias que estas violencias generan en los liderazgos y en la representación política de las mujeres.

La jornada incluyó además un panel legislativo denominado “Avances y desafíos en Chubut”, con la participación de las diputadas provinciales Sonia Cavagnini, Sandra Willatowski, y Tatiana Goic ,quienes compartieron experiencias y reflexiones sobre los desafíos actuales para la participación política de las mujeres.

Posteriormente se desarrolló el panel judicial “Violencia de Género desde el fuero Penal y de Familia. Toma de decisiones con Perspectiva de Género”, integrado por Daniel Manse, Marcela Pérez Bogado y Florencia Cordón, referentes del Poder Judicial con trayectoria en políticas de género, diversidad y abordajes interdisciplinarios vinculados a las violencias.

Una agenda sostenida y transversal

Durante su intervención, la secretaria General de Gobierno, Macarena Acuipil, agradeció especialmente la presencia de Raquel Munt, quien visitó la provincia por tercera vez para acompañar este tipo de iniciativas.

“Para nosotros es muy valioso contar nuevamente con Raquel en Chubut. Su presencia demuestra el compromiso y la continuidad de un trabajo que venimos desarrollando de manera articulada. Estas temáticas son una verdadera política de Estado en nuestra provincia, con una clara decisión política de impulsar una agenda transversal, que involucra a distintos organismos y a los tres Poderes del Estado, y que además se sostiene en el tiempo”, destacó.

Además la funcionaria remarcó que "hoy se cumplen dos años que de forma ininterrumpida funciona las 24 horas la Línea 137 de atención y acompañamiento a víctimas de violencia familiar y sexual", destacando además el trabajo sostenido de los tres Poderes del Estado "en transversalizar la perspectiva de género", por lo que valoró la voluntad del gobernador Ignacio "Nacho" Torres "de mantener esta agenda".

También la secretaria general de Gobierno remarcó que "⁠por tercer año consecutivo trabajamos con la red de mujeres por la democracia en formación y en sensibilizaciones sobre transversalizar la perspectiva de género".

Trabajo conjunto para fortalecer derechos

Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, señaló que “esta fecha nos interpela y nos obliga a seguir revisando y fortaleciendo nuestras políticas públicas para prevenir y erradicar las violencias”.

Asimismo, remarcó que “en un contexto nacional complejo, donde muchas políticas y programas vinculados a la prevención y el abordaje de las violencias han perdido financiamiento, en Chubut seguimos sosteniendo una agenda activa gracias al compromiso del gobernador Ignacio Torres y al trabajo articulado entre los tres poderes del Estado”.

“Tenemos la responsabilidad de seguir generando herramientas, fortaleciendo redes institucionales y construyendo respuestas integrales para proteger derechos y prevenir situaciones de violencia. Ese es el camino que elegimos y que vamos a seguir profundizando”, concluyó la ministra.

La actividad se desarrolló en el marco del trabajo articulado que impulsa la Mesa de Enlace Inter poderes en Políticas de Género y Diversidad, reafirmando el compromiso de la provincia con la construcción de entornos más seguros, democráticos e igualitarios para las mujeres.

SL