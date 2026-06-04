Un ejemplo ambiental que deja una cifra para celebrar

El reciclaje en El Bolsón alcanzó una nueva marca con la recuperación de 22.600 kilogramos de cartón y 1.860 kilogramos de papel de segunda, según informó la Municipalidad. En total, se recuperaron casi 24,5 toneladas de materiales que podrán volver a utilizarse dentro del circuito productivo en lugar de convertirse en residuos.

Los números fueron difundidos a través de los canales oficiales del municipio y corresponden al trabajo realizado en el centro de reciclado local, donde se reciben, clasifican y acondicionan distintos materiales para su posterior reutilización.

Más de 24 toneladas recuperadas

De acuerdo con la información publicada, la mayor parte del material recuperado corresponde a cartón, con 22.600 kilogramos procesados. A esa cifra se suman 1.860 kilogramos de papel de segunda, alcanzando un total cercano a las 24,5 toneladas.

La recuperación de estos materiales permite reducir la cantidad de residuos que llegan a disposición final y favorece el aprovechamiento de recursos que pueden reincorporarse a procesos industriales.

Desde el municipio señalaron que estos resultados están vinculados tanto a la separación de residuos en origen como a las tareas desarrolladas diariamente en el centro de reciclado.

Importancia de separar residuos

La clasificación de residuos en los hogares es uno de los pasos fundamentales para que materiales como el papel y el cartón puedan ser recuperados y reutilizados. Cuando estos elementos son separados correctamente, se facilita su tratamiento y se incrementan las posibilidades de que vuelvan a formar parte de nuevos procesos productivos.

Las casi 24,5 toneladas recuperadas equivalen a miles de cajas, envases y productos de papel que no terminaron mezclados con otros residuos. El dato permite dimensionar el movimiento que registra el centro de reciclado y el impacto que puede tener la separación domiciliaria cuando se sostiene en el tiempo.

O.P.