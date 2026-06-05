Trevelin inauguró la plazoleta que recuerda a la Beatriz Miguel

Beatriz Miguel, o la "Mam" como la conocían en Trevelin, fue la primera mujer bombera de Chubut en completar 25 años de servicio. Su paso por el cuartel de bomberos de Trevelin dejó una huella que reconocen los más jóvenes, incluso algunos que apenas habían nacido cuando ella vestía el uniforme de la institución.

Está tarde de jueves, el intendente Héctor Ingram participó del acto de inauguración de la plazoleta que la recordará para las futuras generaciones. Allí se descubrió un banco y una placa conmemorativa, adquiridas por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Trevelin y la Municipalidad.

Luego del acto, Ingram expresó su sentir, "en el que se entremezclan la nostalgia, porque hay muchas anécdotas que recuerdan a su persona, con el orgullo de una institución de haberla tenido como integrante de sus filas".

Ingram agradeció a las autoridades bomberiles y a la familia de Beatriz Miguel, "porque nos permitieron ser parte de este merecido homenaje".

El Jefe Comunal estuvo acompañado del concejal Facundo País, el secretario coordinador de Gabinete, Livio Espinoza, los secretarios de Producción, Nicolás Ewdokimoff, de Turismo, Cintia Figueroa, el subsecretario de Espacios Verdes, Alan Krieger, el director de Gobierno Marcelo Sosa y el coordinador de Parajes, Belarmino Alvarez.

La ceremonia culminó con la entrega de la ordenanza del Honorable Concejo Deliberante de Trevelin y sus Parajes N° 2386/24, que impone el nombre de "Beatriz Miguel" a la plazoleta ubicada sobre la calle Fortín Refugio, entre Brown y Calafate, por el concejal Facundo País a los familiares presente.