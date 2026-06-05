Incendio en Nahuelpan: se debate la pena para el implicado, quien sostiene que se trató de un accidente

Tras haber sido declarado culpable por el delito de incendio (estrago), Héctor Felipe Quilaqueo enfrentó la última etapa del juicio donde se debatió qué pena le corresponde cumplir. La Fiscalía pidió la aplicación del mínimo legal, tres años de prisión en suspenso con reglas de conducta, y la defensa pidió que se tenga por cumplida la pena por las heridas sufridas a raíz del incendio. La sentencia se conocerá el viernes 12 de junio a las 12:00 horas.

La fiscal María Botini y el procurador de fiscalía Ismael Cerda, solicitaron una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional. Esto significa que, si bien se lo condena, Quilaqueo no iría a la cárcel, una medida que los acusadores consideran justa y proporcionada debido a una serie de atenuantes a favor del imputado:

Sin antecedentes: El hombre no cuenta con condenas previas.

Buena conducta posterior: Se destacó que Quilaqueo le ofreció ayuda a un vecino afectado para reparar los alambrados dañados.

Graves secuelas físicas: Durante el incidente, el imputado sufrió severas quemaduras y heridas en sus vías respiratorias que lo tuvieron internado en terapia intensiva.

Su entorno: Fue reconocido como un hombre de trabajo, miembro de la comunidad Nahuelpan y con un sólido sostén familiar.



Las condiciones para no ir a prisión

A cambio de no cumplir la pena tras las rejas, la Fiscalía exigió que Quilaqueo cumpla estrictamente con dos reglas de conducta:

Realizar una capacitación ambiental obligatoria (el curso de la "Ley Yolanda") a través de la plataforma de la provincia del Chubut.

Mantener pautas de convivencia pacífica, lo que incluye abstenerse de generar conflictos y mantener un trato respetuoso con los vecinos que resultaron víctimas en este hecho.



La postura de la defensa: el pedido de "pena natural"

Por su parte, el defensor particular solicitó que Quilaqueo sea eximido de cualquier castigo. El abogado basó su estrategia en el principio de "pena natural", argumentando que el dolor y las secuelas físicas permanentes que sufrió el imputado en el incendio, sumados al sufrimiento del proceso judicial, ya representan un castigo natural que supera cualquier pena que el Estado pretenda imponerle.

Además, la defensa argumentó que Quilaqueo se quemó intentando apagar el fuego para mitigar el daño y relativizó el informe ambiental, calificando de "sobredimensionadas" las 70 hectáreas afectadas en comparación con otros grandes incendios de la provincia.

La réplica de la Fiscalía

La Fiscalía se opuso tajantemente al pedido de la defensa. Señaló que el planteo de no imponer pena era "tardío" porque la culpabilidad ya estaba declarada, y afirmó que la "pena natural" no aplica cuando hay graves daños a terceras personas y al medioambiente. Los fiscales remarcaron que el uso del fuego estaba totalmente prohibido por la época del año y el clima, algo que "cualquier persona de campo conoce".

Antes de cerrar el debate, Quilaqueo hizo uso de su derecho a hablar ante el juez e insistió en que todo se trató de un accidente.

La sentencia se conocerá el próximo viernes al mediodía.