Finalizaron las obras en el acceso al Lago Epuyén y habilitaron la nueva calzada

La Municipalidad de Epuyén informó la finalización de las obras en el acceso al Lago Epuyén, uno de los puntos más transitados de la localidad, especialmente durante la temporada turística. Los trabajos se concentraron en el acceso N15, en el sector conocido como Curva de Hube-Cauquenes.

La intervención consistió en la remoción del pavimento existente, que presentaba un importante nivel de desgaste, y su reemplazo por una nueva calzada adoquinada. Según se indicó, el objetivo fue mejorar las condiciones de circulación tanto para residentes como para quienes visitan el lago.

Qué trabajos se realizaron

La obra incluyó el retiro completo de la carpeta asfáltica deteriorada y la posterior colocación de adoquines en el tramo intervenido. Este tipo de superficie suele utilizarse en sectores urbanos y turísticos debido a su resistencia y facilidad de mantenimiento.

Desde el municipio señalaron que la nueva calzada busca ofrecer una circulación más segura y confortable, además de mejorar la durabilidad de la infraestructura vial en uno de los accesos más utilizados de la localidad.

El sector intervenido conecta directamente con el Lago Epuyén, uno de los principales atractivos turísticos de la Comarca Andina. Además de su importancia para quienes viven en la localidad, el acceso al Lago Epuyén es utilizado por visitantes que llegan atraídos por las playas, senderos y propuestas recreativas que ofrece el lugar.

Trabajo conjunto entre organismos

Desde la Municipalidad valoraron la participación de Vialidad Provincial en la ejecución de los trabajos y señalaron que la intervención fue desarrollada de manera coordinada entre ambas instituciones.

Con la obra ya concluida, el acceso N15 quedó habilitado para la circulación normal.

O.P.