10° -2°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 05 de Junio de 2026
RED43 comarca-andina El Hoyo
05 de Junio de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Diez familias vuelven a tener una fecha en el horizonte para cumplir el sueño de la casa propia

Las casas habían quedado paralizadas cuando Nación dejó sin continuidad el programa Casa Propia. Ahora, un convenio permitirá completar las diez viviendas en El Hoyo con fondos provinciales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Diez familias de El Hoyo que esperan desde hace años por su vivienda podrían ver reactivado un proyecto que permanecía inconcluso. En el marco de su visita a la localidad para entregar las viviendas construidas para familias afectadas por los incendios, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, encabezó la firma de un convenio destinado a finalizar diez viviendas del barrio Los Cauquenes que permanecen inconclusas desde hace varios años.

 

Se trata de una obra iniciada a través del programa nacional Casa Propia que alcanzó aproximadamente un 30% de ejecución antes de quedar paralizada. Con la suspensión del financiamiento nacional, los trabajos se detuvieron y las viviendas quedaron sin terminar.

 

Inversión de 490 millones de pesos

El acuerdo fue suscripto entre el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación de Chubut, Hernán Tórtola, y el intendente de El Hoyo, César Salamín. Según lo establecido, la Provincia destinará 490 millones de pesos para completar las diez unidades habitacionales.

 

 

La inversión permitirá ejecutar el 70% restante de la obra. Entre las tareas previstas se encuentran la construcción de cubiertas, colocación de revestimientos interiores y exteriores, instalación de pisos, colocación de aberturas, terminación de baños y ejecución de las instalaciones de agua, gas y electricidad.

 

De acuerdo con el convenio, el avance será supervisado mediante certificaciones de obra que la Municipalidad deberá presentar ante la Subsecretaría de Obras Públicas para habilitar los desembolsos correspondientes.

 

Una obra que quedó inconclusa

Las viviendas forman parte de un proyecto nacional que había sido adjudicado a familias de la localidad. Sin embargo, la interrupción del programa Casa Propia dejó las construcciones sin finalizar y a los beneficiarios sin definiciones sobre los plazos de entrega.

 

 

Durante la firma del acuerdo, el gobernador Ignacio Torres señaló que el objetivo es concluir una obra que permanecía detenida y dar continuidad a un proyecto habitacional que había quedado sin financiamiento.

 

Por su parte, el intendente César Salamín explicó que las unidades corresponden a viviendas ya adjudicadas y remarcó que la continuidad de los trabajos será posible a partir de la inversión provincial.

 

Estado actual de las viviendas

Las casas presentan un avance cercano al 30%, por lo que la mayor parte de las terminaciones aún está pendiente.

 

 

La reactivación permitirá completar las estructuras existentes y avanzar en todos los trabajos necesarios para que las viviendas puedan ser habitadas una vez finalizada la obra.

 

El proyecto se suma a otras intervenciones habitacionales desarrolladas en la localidad durante los últimos meses y busca resolver una situación que se extendió durante varios años para las familias involucradas.

 

Con la firma del convenio, el próximo paso será el inicio de las tareas pendientes para concluir las diez viviendas del barrio Los Cauquenes y avanzar hacia su futura entrega.

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La nueva licitación del casino exigirá reincorporar a parte de los trabajadores despedidos
2
 Ricardo Gerosa: “Esquel está perdiendo la posibilidad de ser protagonista de su propio futuro”
3
 Lo pude comprobar, Noah hace milagros
4
 El Bolsón: la Justicia frenó descuentos bancarios que absorbían casi toda la jubilación de una vecina
5
 Casino de Esquel: Ramiro Ibarra anunció la licitación pública para la nueva concesión
1
 Diez familias vuelven a tener una fecha en el horizonte para cumplir el sueño de la casa propia
2
 El parque solar que promete marcar un antes y un después en la región entra en su etapa final
3
 Incendio en Nahuelpan: se debate la pena para el implicado, quien sostiene que se trató de un accidente
4
 A ocho meses de la muerte de Laura Romano, convocan a una marcha
5
 Finalizaron las obras en el acceso al Lago Epuyén y habilitaron la nueva calzada
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -