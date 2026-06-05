Diez familias vuelven a tener una fecha en el horizonte para cumplir el sueño de la casa propia

Diez familias de El Hoyo que esperan desde hace años por su vivienda podrían ver reactivado un proyecto que permanecía inconcluso. En el marco de su visita a la localidad para entregar las viviendas construidas para familias afectadas por los incendios, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, encabezó la firma de un convenio destinado a finalizar diez viviendas del barrio Los Cauquenes que permanecen inconclusas desde hace varios años.

Se trata de una obra iniciada a través del programa nacional Casa Propia que alcanzó aproximadamente un 30% de ejecución antes de quedar paralizada. Con la suspensión del financiamiento nacional, los trabajos se detuvieron y las viviendas quedaron sin terminar.

Inversión de 490 millones de pesos

El acuerdo fue suscripto entre el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación de Chubut, Hernán Tórtola, y el intendente de El Hoyo, César Salamín. Según lo establecido, la Provincia destinará 490 millones de pesos para completar las diez unidades habitacionales.

La inversión permitirá ejecutar el 70% restante de la obra. Entre las tareas previstas se encuentran la construcción de cubiertas, colocación de revestimientos interiores y exteriores, instalación de pisos, colocación de aberturas, terminación de baños y ejecución de las instalaciones de agua, gas y electricidad.

De acuerdo con el convenio, el avance será supervisado mediante certificaciones de obra que la Municipalidad deberá presentar ante la Subsecretaría de Obras Públicas para habilitar los desembolsos correspondientes.

Una obra que quedó inconclusa

Las viviendas forman parte de un proyecto nacional que había sido adjudicado a familias de la localidad. Sin embargo, la interrupción del programa Casa Propia dejó las construcciones sin finalizar y a los beneficiarios sin definiciones sobre los plazos de entrega.

Durante la firma del acuerdo, el gobernador Ignacio Torres señaló que el objetivo es concluir una obra que permanecía detenida y dar continuidad a un proyecto habitacional que había quedado sin financiamiento.

Por su parte, el intendente César Salamín explicó que las unidades corresponden a viviendas ya adjudicadas y remarcó que la continuidad de los trabajos será posible a partir de la inversión provincial.

Estado actual de las viviendas

Las casas presentan un avance cercano al 30%, por lo que la mayor parte de las terminaciones aún está pendiente.

La reactivación permitirá completar las estructuras existentes y avanzar en todos los trabajos necesarios para que las viviendas puedan ser habitadas una vez finalizada la obra.

El proyecto se suma a otras intervenciones habitacionales desarrolladas en la localidad durante los últimos meses y busca resolver una situación que se extendió durante varios años para las familias involucradas.

Con la firma del convenio, el próximo paso será el inicio de las tareas pendientes para concluir las diez viviendas del barrio Los Cauquenes y avanzar hacia su futura entrega.

O.P.