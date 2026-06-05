A preparar los mejores pasos: esta noche hay un concurso de baile folclórico en Esquel

Esta noche, se va la primera, en el Concurso de Baile Folclórico propuesto por Pizzería Fitzroya, ubicada en la esquina de calle Almafuerte y A.P. Justo.

Con Bianca Pantoja y Maira Lauquen como jurados y premios de "50 aceitunas" y una cena para dos personas, la propuesta busca ponerle color y energía a la noche esquelense.

Desde las 23 horas, se bailarán distintas zambas, chamamé y estilo libre, tres categorías para lucirse en la pista, o aprender los pasos secretos de los competidores para probarlos en la segunda oportunidad.

SL