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05 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

A preparar los mejores pasos: esta noche hay un concurso de baile folclórico en Esquel

Zamba, chamamé y estilo libre son las categorías en la propuesta, con importantes premios, que proponen desde Pizzería Fitzroya, en Chacabuco y A.P. Justo.
Por Redacción Red43

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Esta noche, se va la primera, en el Concurso de Baile Folclórico propuesto por Pizzería Fitzroya, ubicada en la esquina de calle Almafuerte y A.P. Justo.

 

Con Bianca Pantoja y Maira Lauquen como jurados y premios de "50 aceitunas" y una cena para dos personas, la propuesta busca ponerle color y energía a la noche esquelense.

 

Desde las 23 horas, se bailarán distintas zambas, chamamé y estilo libre, tres categorías para lucirse en la pista, o aprender los pasos secretos de los competidores para probarlos en la segunda oportunidad.

 

SL

 

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