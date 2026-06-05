El parque solar que promete marcar un antes y un después en la región entra en su etapa final

La Cooperativa 16 de Octubre avanza en la ejecución de su proyecto energético con la construcción del Parque Solar Arroyo Seco. A través de sus canales institucionales, la entidad cooperativa presentó la iniciativa como una obra orientada a modificar la matriz eléctrica hacia opciones sustentables para las localidades de Esquel, Trevelin y la región. La propuesta se venía planificando desde hace varios años y se concretó este año a partir de un análisis de costos favorecido por la baja en los valores de importación.

Isidro Regis, gerente del servicio eléctrico de la institución, detalló que "el parque solar que estamos montando consiste de aproximadamente 600 paneles, 594 para ser exactos, que suman una potencia pico de 350 kilowatts en continua, lo que nosotros le sacamos a eso unos 300 kilowatts de generación alterna". La obra lleva un mes y medio de ejecución y se prevé su finalización para el cierre del presente mes, completando un plazo total de trabajo de unos dos meses y medio.

Respecto al impacto económico y los plazos de recupero de la inversión, el gerente señaló que "según nuestros análisis económicos, que obviamente se utiliza una previsión de la tarifa, porque por supuesto que depende de la tarifa que determine el Estado, da aproximadamente un costo de amortización de toda la instalación en 6 años". Asimismo, el directivo de la cooperativa anticipó que "para el mes que viene vamos a estar inyectando energía ya en la red".

Al ser consultado sobre el alcance de la producción y si se dejará de comprar suministro al sistema externo, Regis aclaró que el caudal de energía que va a generar esta planta es acotado frente al volumen total que maneja la distribuidora. "Por supuesto que vamos a seguir comprando afuera", afirmó, y luego explicó que "estamos hablando de un caudal de energía que en el plazo de un año es el equivalente a lo que consumen en un año aproximadamente 200 casas unifamiliares". No obstante, aclaró que "va a ser el parque más importante de la provincia al momento de la inauguración, sin dudas".

Para la provisión de los equipos se trabajó en conjunto con la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas y la firma YPF Solar. En tanto, las tareas de montaje fueron adjudicadas a la empresa CREnergy. Al respecto, Regis destacó la procedencia de los encargados de la instalación, remarcando que es un valor agregado "tener gente que se especialice en esta materia, aquí en nuestra ciudad".

EBW