A ocho meses de la muerte de Laura Romano, convocan a una marcha

Este viernes 5 de junio se cumplen ocho meses de la muerte de Laura Romano y, en ese marco, familiares y allegados convocaron a una marcha en Lago Puelo para mantener vigente el pedido de justicia. La concentración será a las 15 horas en la plaza central de la localidad y desde allí se dirigirán hacia el lugar donde ocurrió el hecho.

La convocatoria fue difundida bajo la consigna de llevar "luz, memoria y justicia" hasta el sitio del siniestro vial que le costó la vida a la joven. Además, señalaron que quienes no puedan realizar el recorrido caminando podrán acompañar la actividad desde sus vehículos.

Un reclamo que sigue vigente

La movilización se desarrollará en medio de un proceso judicial que continúa generando cuestionamientos por parte de familiares de la víctima y organizaciones vinculadas a la seguridad vial.

Laura Romano falleció el 5 de octubre de 2025 tras ser embestida por un vehículo en Lago Puelo. La conductora involucrada, Siomara Antonella Barroso, fue imputada en una causa que provisoriamente fue caratulada como homicidio simple con dolo eventual.

Desde entonces, la familia sostiene un reclamo permanente para que el caso avance y para visibilizar la situación de las víctimas de hechos de tránsito.

Cuestionamientos al tratamiento judicial

Durante los últimos meses, el caso trascendió el expediente penal y derivó en una presentación formal impulsada por la Fundación Estrellas Amarillas ante el Consejo de la Magistratura de Chubut.

La organización solicitó la remoción de la jueza Silvana Vélez, titular del Juzgado Único Letrado de Lago Puelo, al considerar que distintas decisiones adoptadas durante el proceso afectaron los derechos de la familia de Laura.

Entre los puntos observados figura el rechazo al pedido para suspender preventivamente la licencia de conducir de la persona imputada, una resolución que fue cuestionada tanto por la querella como por representantes de la fundación.

Los familiares también manifestaron públicamente su malestar por el trato recibido durante el desarrollo de la causa, situación que derivó en nuevas acciones institucionales y en la búsqueda de acompañamiento por parte de organizaciones dedicadas a la asistencia de víctimas.

Convocatoria abierta a la sociedad

La marcha buscará recordar a Laura Romano, y también expresar un reclamo más amplio vinculado a los siniestros viales y sus consecuencias.

A ocho meses de aquella mañana que marcó a la localidad, el pedido de justicia volverá a ocupar las calles con una nueva movilización que busca mantener viva la memoria de Laura Romano y poner el foco sobre una causa que sigue generando repercusiones.

O.P.