El Bolsón: la Justicia frenó descuentos bancarios que absorbían casi toda la jubilación de una vecina

Una jubilada de El Bolsón obtuvo una medida judicial que obliga al Banco Patagonia a reducir los descuentos aplicados sobre su cuenta previsional, luego de acreditar que los débitos vinculados a tarjetas de crédito la dejaban prácticamente sin dinero para afrontar gastos básicos y tratamientos médicos.

La resolución fue dictada por una jueza local en el marco de una medida cautelar autónoma y ordena que los descuentos no superen el 20% de los haberes jubilatorios que percibe la mujer. Según surge del expediente, algunos meses las retenciones incluso superaban el monto de la jubilación, situación que la obligaba a recurrir a adelantos y nuevas financiaciones para intentar sostener los pagos.

Una situación económica y sanitaria crítica

La presentación judicial describió un escenario de especial vulnerabilidad. La mujer acreditó una incapacidad del 70% y una enfermedad avanzada que requiere medicación permanente y cuidados específicos.

De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, los descuentos efectuados sobre la cuenta donde percibe su jubilación reducían sus ingresos a niveles que le impedían cubrir necesidades esenciales de alimentación, vivienda y salud.

La magistrada analizó recibos de haberes y resúmenes de tarjetas emitidas por la propia entidad bancaria. De ese estudio surgió que los pagos mínimos exigidos y otros débitos asociados a consumos superaban ampliamente la capacidad económica de la jubilada.

El fallo señala que esa dinámica generaba un círculo difícil de sostener. Mientras intentaba afrontar las obligaciones financieras, los saldos pendientes continuaban acumulando intereses, incrementando el nivel de endeudamiento.

La Justicia consideró afectada su subsistencia

Al evaluar el caso, la jueza entendió que la continuidad de los descuentos en esas condiciones provocaba un perjuicio actual sobre la calidad de vida de la mujer.

La resolución remarca que una jubilación no puede quedar prácticamente reducida a cero por mecanismos automáticos de cobro de deudas, especialmente cuando se trata de una persona mayor que además enfrenta problemas de salud de gravedad.

Para el juzgado, el riesgo era inmediato. La continuidad de los débitos podía profundizar las dificultades económicas y comprometer aún más el acceso a tratamientos, medicamentos y otros gastos indispensables.

Límite para los débitos automáticos

La medida fue encuadrada como una cautelar innovativa, una herramienta excepcional que permite modificar una situación existente cuando mantenerla podría ocasionar un daño grave antes de que exista una sentencia definitiva.

Además, el fallo pone el foco en la protección de consumidores frente a sistemas de cobro que no contemplan márgenes mínimos para garantizar la subsistencia. En ese sentido, la jueza sostuvo que las operatorias crediticias deben respetar la capacidad económica de quien asume la deuda.

Con esos fundamentos, ordenó al Banco Patagonia limitar de manera inmediata los descuentos por consumos de tarjetas de crédito al 20% de los haberes jubilatorios depositados en la cuenta de la mujer.

La medida tendrá una vigencia inicial de tres meses. Durante ese plazo, la jubilada deberá iniciar una mediación prejudicial o presentar una demanda principal para discutir el fondo del conflicto, que incluye la posible readecuación de la deuda, las condiciones contractuales y los daños que atribuye a los descuentos aplicados sobre sus ingresos previsionales.

O.P.