El aumento en las tarifas de colectivos de la línea local Jacobsen se hicieron efectivos en el día de hoy viernes 5 de junio, tras un debate sobre sus alcances y aplicación desde el Concejo Deliberante, donde se insistió en la necesidad de mantener los recorridos en horarios nocturnos.



El Secretario de Gobierno del Municipio, Diego Austin, explicó que la situación avanza tras “el desacuerdo que se tuvo con los bloques minoritarios del Concejo Deliberante que demoraron la aprobación de la tarifa nueva”, retomando el nuevo dialogo: “una vez que se tiene la ordenanza aprobada, promulgada, todo eso lleva un tiempo en el que se deben hacer la validación de la nueva norma”.



Austin confirmó que “a partir del día lunes vuelven las frecuencias nocturnas del transporte urbano de pasajeros. A partir de hoy el boleto es de 1.600 pesos en cualquier viaje. Recordemos que nosotros en la ciudad de Esquel tenemos una tarifa unificada”.



Dentro de un mes habrá un nuevo aumento de tarifas: “va a ser por 30 días y luego se hace el aumento a 1.800 que sería la tarifa definitiva. Después se va a ir corroborando de acuerdo al IPC”.

Los aumentos, explicados; “el subsidio municipal que se incrementó un 276%, que se hizo un gran esfuerzo por parte de la Municipalidad y otro gran esfuerzo que está haciendo la provincia de Chubut manteniendo un subsidio al 80%, que es lo que se perdió del fondo compensador que Nación sigue cobrando del impuesto a los combustibles, pero no lo destina más al subsidio de transporte público”.



La postura de la gestión local: “entendemos y atendemos que el transporte debe y necesita estar subsidiado, no es un capricho de nuestro país, es una cuestión mundial en la que se subsidia transporte público, justamente mantener la seguridad de los pasajeros y la descongestión en las calles y la menor cantidad de polución”.



El debate en próximos aumentos, explicó Austin: “La revisión siempre se realiza trimestralmente, se toman en cuenta valores, ahora tenemos una economía retraída, pero con una estabilidad relativa en cuanto a lo que es la inflación, hemos tenido un incremento muy importante en los combustibles, que esto fue lo que impactó claramente en lo que nos manifestaba la empresa, pero en sí los arreglos paritarios y todo lo demás se ha mantenido bastante parejo”.



Austin anticipó que se realizarán nuevas licitaciones de transporte: “Nosotros en el transcurso de este año vamos a estar haciendo la licitación del transporte público porque nosotros ahora estamos funcionando con una prórroga contemplada en el anterior concurso de precios que se hizo por el cual se selecciona esta empresa”.

SL

