Brotá presenta Itapuán y lleva su primer disco a escenarios de la Comarca

Después de tres años de trabajo, escenarios compartidos y canciones que fueron tomando forma en la cordillera, Brotá realizará la presentación oficial de Itapuán, su primer material discográfico. El concierto será este sábado 6 de junio a las 21 horas en Zonda Hostel Cultural, en Lago Puelo.

El proyecto está integrado por Manuela Cuello en voz, Gonzalo Arroyo en guitarra y Jesús Hereñu Alba en percusión. Su propuesta parte de la música de raíz folklórica argentina, aunque incorpora elementos del jazz, el blues y el flamenco para construir una identidad propia.

El disco contiene nueve composiciones originales nacidas del cruce entre experiencias personales, observación del entorno y una profunda relación con el territorio donde viven y crean.

Un proyecto que nació del encuentro

Brotá surgió hace tres años a partir de la necesidad de transformar letras e ideas dispersas en canciones compartidas.

Manu Cuello contó que el proyecto comenzó cuando varias letras que venía escribiendo encontraron un espacio para desarrollarse junto a Gonzalo Arroyo. A partir de ese intercambio empezaron a aparecer las primeras composiciones y la idea de construir una propuesta orientada hacia el folclore.

La elección del nombre también surgió de manera espontánea. Mientras buscaban una identidad para el grupo, descubrieron que la palabra "brotar" aparecía repetidamente en distintas canciones escritas por cada integrante.

Manu Cuello recordó que, cuando revisaban posibles nombres, comprendieron que ese concepto resumía muchas de las ideas presentes en sus composiciones. Finalmente eligieron "Brotá" como una invitación abierta al crecimiento, al movimiento y a la transformación.

La Patagonia como inspiración

Las canciones de Itapuán están atravesadas por historias personales, pero también por las vivencias compartidas en la cordillera.

Una de las primeras composiciones del grupo fue una chacarera vinculada a encuentros relacionados con la defensa del agua y el cuidado del territorio.

Jesús Hereñu Alba explicó que hacer música desde la Patagonia implica una forma particular de relacionarse con el entorno. Aunque algunos integrantes llegaron desde otras provincias, coinciden en que la vida en este lugar transformó su mirada artística y humana.

"Estar acá es una elección de vida", resumieron al reflexionar sobre el vínculo entre creación, paisaje y pertenencia.

Influencias que van del folclore al rock argentino

Las referencias musicales del grupo son amplias y diversas. Entre los artistas que mencionan aparecen Mercedes Sosa, Violeta Parra, Raúl Carnota y Nadia Larcher.

También reconocen influencias provenientes del rock nacional. Gonzalo mencionó a Charly García y Luis Alberto Spinetta entre los músicos que marcaron su formación artística, mientras que Jesús destacó el peso que tuvieron las tradiciones familiares ligadas al folclore santiagueño.

Un disco para dejar registro

Para Brotá, el lanzamiento de Itapuán representa mucho más que una presentación en vivo. Manifestaron que grabar un disco propio significa dejar una huella de un proceso creativo que comenzó años atrás y que hoy encuentra una forma concreta de llegar al público.

Manu Cuello definió al álbum como una fotografía de un momento compartido, una obra que conserva canciones, ideas y emociones que ahora comienzan un nuevo recorrido fuera del estudio.

La presentación en Lago Puelo contará además con artistas invitados en música y danza. Participarán Maru Silvestrin en voz, Marce Favazza en percusión y los bailarines Ale Fernández, Flora Fortunato, Néstor Martínez, Carla Vedovaldi y el grupo Folklore Vivo Lago Puelo.

Con Itapuán, Brotá abre una nueva etapa y comparte un trabajo que nació entre encuentros, caminos recorridos y la búsqueda de una voz propia dentro de la música de raíz folklórica.

O.P.