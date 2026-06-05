Transporte en Esquel: “la intención es llevar en el corto plazo una licitación adelante”

En Esquel, el municipio impulsa una nueva licitación del transporte urbano, cuyos detales fueron explicados por el secretario Diego Austin.



“Por el momento no hemos recibido consultas, estamos en el proceso de confección del pliego, lo estaremos elevando en el transcurso de la semana que viene en Concejo Deliberante”, detalló Austin: “la intención es llevar en el corto plazo una licitación adelante”.



Transporte es un área en que la empresa vigente fue la única postulada: “La licitación anterior se había presentado desierta, por eso tuvimos que hacer el llamado concurso público con el que se adjudicó a esta empresa”, refiriéndose a Jacobsen, la actual en vigencia.



La licitación en funciones funciona con una prorroga "hasta diciembre" y uno de los pasos más engorrosos del proceso es la tabulación y anexo de los subsidios y los recorridos para los sistemas: “recordemos que todo esto se hizo en épocas que el sistema SUBE no funcionaba en la ciudad”.



La expectativa desde el municipio, Austin explicó: “Antes había dos empresas que hacían la misma cantidad de líneas, así que hoy tenemos una sola empresa. Lo que se busca es que haya una sola empresa que sea la que presta el servicio, que claramente lo puede hacer para optimizar lo que es el recurso y tratar de mantener siempre un servicio de excelencia”.



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