-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 05 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
05 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Transporte en Esquel: “la intención es llevar en el corto plazo una licitación adelante”

En Esquel, el municipio impulsa una nueva licitación del transporte urbano, cuyos detales fueron explicados por el secretario Diego Austin.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En Esquel, el municipio impulsa una nueva licitación del transporte urbano, cuyos detales fueron explicados por el secretario Diego Austin.

 


“Por el momento no hemos recibido consultas, estamos en el proceso de confección del pliego, lo estaremos elevando en el transcurso de la semana que viene en Concejo Deliberante”, detalló Austin: “la intención es llevar en el corto plazo una licitación adelante”.

 


Transporte es un área en que la empresa vigente fue la única postulada: “La licitación anterior se había presentado desierta, por eso tuvimos que hacer el llamado concurso público con el que se adjudicó a esta empresa”, refiriéndose a Jacobsen, la actual en vigencia.

 


La licitación en funciones funciona con una prorroga "hasta diciembre" y uno de los pasos más engorrosos del proceso es la tabulación y anexo de los subsidios y los recorridos para los sistemas: “recordemos que todo esto se hizo en épocas que el sistema SUBE no funcionaba en la ciudad”.

 


La expectativa desde el municipio, Austin explicó: “Antes había dos empresas que hacían la misma cantidad de líneas, así que hoy tenemos una sola empresa. Lo que se busca es que haya una sola empresa que sea la que presta el servicio, que claramente lo puede hacer para optimizar lo que es el recurso y tratar de mantener siempre un servicio de excelencia”.

 


SL
 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Ricardo Gerosa: “Esquel está perdiendo la posibilidad de ser protagonista de su propio futuro”
2
 Lo pude comprobar, Noah hace milagros
3
 ¿Se podrá sacar el carnet de conducir sin rendir examen en Esquel?
4
 Casino de Esquel: Ramiro Ibarra anunció la licitación pública para la nueva concesión
5
 Contramarca: el grupo de cumbia campera hecha en Rio Pico que recorre la Patagonia
1
 Mundial de Fútbol 2026: qué vacunas tener en cuenta antes de viajar
2
 El teatro como herramienta de entrenamiento físico: una propuesta única en la ciudad
3
 Este domingo habrá Básquet Formativo en Esquel
4
 Esquel: un policía irá a juicio por agresión a un adolescente
5
 Finalizó la capacitación sobre Península Valdés para guías y prestadores turísticos
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -