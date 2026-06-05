¿Adhiere Provincia a la Ley de VTV? El municipio espera definiciones de Chubut

El secretario de Gobierno de Esquel, Diego Austin, supeditó la adhesión local a las decisiones de Chubut. El sector privado ya realiza consultas, pero aguardan la reglamentación.

"En realidad nosotros lo que tenemos que esperar es ver qué postura va a tomar la provincia. Si provincia adhiere, nosotros como municipio también podemos adherir", explicó el funcionario, quien agregó que "es algo que tenemos que dialogar con la gente de Subsecretaría de Autotransporte Terrestre".

A pesar de las reuniones pendientes, el secretario de Gobierno evaluó de manera positiva el impacto que podría tener la normativa en el ejido urbano. "Entiendo que sería un beneficio porque nosotros es algo que no tenemos dentro de la ciudad, así que sería una solución bastante clara para una transparencia que tenemos dentro de nuestra ciudad. Pero bueno, todavía estamos a la espera", afirmó.

Respecto a los plazos y al debate interno del gabinete, el funcionario argumentó que la agenda pública impidió avanzar en los últimos días. "La verdad que la semana ha sido bastante agitada. No hemos tenido tiempo necesario para sentarnos a dialogar", reconoció Austin, enfatizando que "es una cuestión que merece ese análisis de fondo".

La evaluación municipal estará atada a la letra chica de la reglamentación y a las condiciones que fije Chubut. "Hay que ver los alcances y las metas que tiene esta nueva legislación nacional y en base a eso, cómo se adheriría provincia, si en un pleno o con algún tipo de restricciones", detalló el secretario.

Por último, Austin reveló que el sector privado ya comenzó a mostrar interés en el tema, aunque por el momento se manejan con cautela. "Por el momento solamente un taller grande que ha consultado qué postura se va a tomar. No tenemos la respuesta clara todavía", manifestó, concluyendo que "primero esta ley tiene que tener su normativa, tiene que tener su reglamentación y en base a eso, analizarla en profundidad para ver si la tomamos con algunas cláusulas que nos puedan llegar a perjudicar o no a nosotros".

EBW