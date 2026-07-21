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21 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Invitan a descubrir otra forma de mirar el bosque en una charla gratuita

La propuesta invita a observar la naturaleza desde una perspectiva diferente, poniendo el foco en los detalles que suelen pasar desapercibidos. Será en el Parque Nacional Lago Puelo
Por Redacción Red43

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El Parque Nacional Lago Puelo suma una nueva propuesta para estas vacaciones de invierno con una actividad pensada para quienes disfrutan de la naturaleza y la fotografía. El próximo sábado 25 de julio, el fotógrafo Leo Ridano ofrecerá una charla gratuita en el Centro de Visitantes para compartir una manera distinta de observar el bosque.

 

Una invitación a mirar más allá del paisaje

Bajo el título "Pequeños reflejos del Bosque interior. La naturaleza como sujeto", la charla propone recorrer el entorno desde una mirada completamente visual.

 

A través de imágenes y experiencias, Ridano abordará aspectos como los colores, las texturas, las formas, los contrastes y esas pequeñas rarezas que muchas veces permanecen ocultas a simple vista.

 

 

La actividad está orientada tanto a quienes practican fotografía como a cualquier persona interesada en descubrir otra forma de conectarse con el ambiente natural.

 

Recursos para entrenar la mirada

Durante el encuentro, Ridano compartirá herramientas, ideas y ejercicios para ayudar a desarrollar una observación más atenta del paisaje.

 

El objetivo es demostrar que no siempre hace falta viajar lejos para encontrar escenas sorprendentes. Muchas veces, basta con detenerse unos minutos y mirar aquello que solemos pasar por alto.

 

 

La charla se realizará el sábado 25 de julio a las 16 horas en el Centro de Visitantes del Parque Nacional Lago Puelo y la participación es abierta para todo público.

 

 

O.P.

 

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