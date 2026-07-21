Invitan a descubrir otra forma de mirar el bosque en una charla gratuita

El Parque Nacional Lago Puelo suma una nueva propuesta para estas vacaciones de invierno con una actividad pensada para quienes disfrutan de la naturaleza y la fotografía. El próximo sábado 25 de julio, el fotógrafo Leo Ridano ofrecerá una charla gratuita en el Centro de Visitantes para compartir una manera distinta de observar el bosque.

Una invitación a mirar más allá del paisaje

Bajo el título "Pequeños reflejos del Bosque interior. La naturaleza como sujeto", la charla propone recorrer el entorno desde una mirada completamente visual.

A través de imágenes y experiencias, Ridano abordará aspectos como los colores, las texturas, las formas, los contrastes y esas pequeñas rarezas que muchas veces permanecen ocultas a simple vista.

La actividad está orientada tanto a quienes practican fotografía como a cualquier persona interesada en descubrir otra forma de conectarse con el ambiente natural.

Recursos para entrenar la mirada

Durante el encuentro, Ridano compartirá herramientas, ideas y ejercicios para ayudar a desarrollar una observación más atenta del paisaje.

El objetivo es demostrar que no siempre hace falta viajar lejos para encontrar escenas sorprendentes. Muchas veces, basta con detenerse unos minutos y mirar aquello que solemos pasar por alto.

La charla se realizará el sábado 25 de julio a las 16 horas en el Centro de Visitantes del Parque Nacional Lago Puelo y la participación es abierta para todo público.

O.P.