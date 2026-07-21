Cuenta regresiva para el regreso del vuelo directo entre Córdoba y Esquel

Esquel se prepara para recuperar una conexión aérea clave con el centro del país. A partir del lunes 3 de agosto volverá a operar el vuelo directo entre Córdoba y la ciudad cordillerana, una ruta esperada desde hace años por turistas, estudiantes y familias que buscan una alternativa más rápida y cómoda para llegar a la región.

La reanudación del servicio se dará en un contexto de movimiento turístico impulsado por la temporada de invierno, que llevó a reforzar la conectividad aérea debido al incremento en la demanda de pasajeros.

Mas vuelos desde Buenos Aires por la temporada

Mientras avanza la cuenta regresiva para el regreso del vuelo con Córdoba, Esquel también incrementó las frecuencias con Buenos Aires durante julio.

Durante las vacaciones de invierno, la ciudad cuenta con vuelos directos seis días a la semana y, debido al alto nivel de reservas y consultas, los miércoles y sábados se incorporaron hasta dos vuelos diarios entre ambos destinos.

Desde la Subsecretaría de Turismo indicaron que este esquema responde al intenso movimiento turístico registrado durante el receso invernal, tanto de visitantes de Chubut como de otras provincias. Además, adelantaron que la dinámica de dos vuelos diarios continuará durante agosto, con refuerzos los lunes desde Buenos Aires hacia Esquel y los jueves en el trayecto de regreso.

El incremento de frecuencias busca acompañar el flujo de viajeros que eligen la cordillera para disfrutar de la temporada de nieve y facilitar el acceso al principal destino turístico del noroeste chubutense.

El regreso de una conexión esperada

La ruta aérea entre Córdoba y Esquel volverá a operar desde el lunes 3 de agosto. Los vuelos despegarán desde la capital cordobesa los lunes, mientras que el regreso desde Esquel será los jueves.

La recuperación de esta conexión representa un paso importante para mejorar la accesibilidad de la ciudad y ampliar las alternativas de viaje sin necesidad de realizar escalas en Buenos Aires.

Desde el área de Turismo destacaron que el regreso del vuelo responde a una demanda sostenida de turistas, estudiantes y familias que desde hace años solicitaban la reactivación de esta ruta aérea.

La expectativa es que esta conectividad contribuya a sostener el movimiento turístico durante agosto, septiembre y octubre, meses en los que el destino mantiene una importante actividad vinculada a la temporada invernal y a la llegada de visitantes de distintos puntos del país.

MA