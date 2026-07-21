-7°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 21 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Vuelo Esquel-Córdoba
21 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Cuenta regresiva para el regreso del vuelo directo entre Córdoba y Esquel

A partir del 3 de agosto volverá a operar una de las conexiones aéreas más esperadas por turistas, estudiantes y familias. Esquel ya registra un aumento de vuelos desde Buenos Aires por la temporada invernal.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Esquel se prepara para recuperar una conexión aérea clave con el centro del país. A partir del lunes 3 de agosto volverá a operar el vuelo directo entre Córdoba y la ciudad cordillerana, una ruta esperada desde hace años por turistas, estudiantes y familias que buscan una alternativa más rápida y cómoda para llegar a la región.

 

La reanudación del servicio se dará en un contexto de movimiento turístico impulsado por la temporada de invierno, que llevó a reforzar la conectividad aérea debido al incremento en la demanda de pasajeros.

 

Mas vuelos desde Buenos Aires por la temporada 

 

Mientras avanza la cuenta regresiva para el regreso del vuelo con Córdoba, Esquel también incrementó las frecuencias con Buenos Aires durante julio.

 

Durante las vacaciones de invierno, la ciudad cuenta con vuelos directos seis días a la semana y, debido al alto nivel de reservas y consultas, los miércoles y sábados se incorporaron hasta dos vuelos diarios entre ambos destinos.

 

Desde la Subsecretaría de Turismo indicaron que este esquema responde al intenso movimiento turístico registrado durante el receso invernal, tanto de visitantes de Chubut como de otras provincias. Además, adelantaron que la dinámica de dos vuelos diarios continuará durante agosto, con refuerzos los lunes desde Buenos Aires hacia Esquel y los jueves en el trayecto de regreso.

 

El incremento de frecuencias busca acompañar el flujo de viajeros que eligen la cordillera para disfrutar de la temporada de nieve y facilitar el acceso al principal destino turístico del noroeste chubutense. 

 

El regreso de una conexión esperada 

 

La ruta aérea entre Córdoba y Esquel volverá a operar desde el lunes 3 de agosto. Los vuelos despegarán desde la capital cordobesa los lunes, mientras que el regreso desde Esquel será los jueves.

 

La recuperación de esta conexión representa un paso importante para mejorar la accesibilidad de la ciudad y ampliar las alternativas de viaje sin necesidad de realizar escalas en Buenos Aires.

 

Desde el área de Turismo destacaron que el regreso del vuelo responde a una demanda sostenida de turistas, estudiantes y familias que desde hace años solicitaban la reactivación de esta ruta aérea.

 

La expectativa es que esta conectividad contribuya a sostener el movimiento turístico durante agosto, septiembre y octubre, meses en los que el destino mantiene una importante actividad vinculada a la temporada invernal y a la llegada de visitantes de distintos puntos del país.

 

 

MA

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Entró a robar a una casa y terminó reducido por los dueños
2
 La Hoya continúa ampliando su propuesta para disfrutar la nieve con opciones para todos los niveles
3
 Quimera Eventos celebrará el Día del Amigo con una noche de shows, gastronomía y sorteos en Esquel
4
 Nadadores de Esquel y Trevelin se preparan para desafiar las aguas heladas del Mundial en El Calafate
5
 Después del Mundial cambia el reglamento del fútbol argentino: las nuevas normas que se aplicarán
1
 Finalizó en Trevelin un ciclo de capacitaciones para fortalecer la producción agroecológica y las semillas locales
2
 ¿Guardaste el protector solar? Los expertos dicen que es uno de los errores más comunes del invierno
3
 El HZE incorporó un brazo de biopsia mamaria de alta precisión, el único en la provincia
4
 Bariloche pone a prueba el satélite argentino que ayudará a cuidar el Mar Argentino
5
 Las 10 cosas del invierno en la Comarca Andina que ningún turista entiende hasta vivirlas
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -