Después del Mundial, Messi volvió a la Argentina y ya descansa en Rosario

Tras la consagración de España en el Mundial 2026 y el regreso de gran parte del plantel argentino al país, Lionel Messi también volvió a la Argentina. El capitán de la Selección aterrizó este martes por la mañana en el Aeropuerto Internacional de Rosario, donde fue recibido por un importante operativo de seguridad.

El rosarino llegó junto a su familia en un vuelo privado proveniente de Miami. Antes había permanecido algunos días en Estados Unidos luego de la final disputada en el MetLife Stadium, donde Argentina cayó 1 a 0 frente a España en el tiempo suplementario.

A pesar del frío y del horario, un grupo de fanáticos se acercó al aeropuerto con la esperanza de verlo. Sin embargo, el fuerte dispositivo de seguridad impidió que pudieran acercarse al futbolista durante su salida de la terminal.

Descanso en su ciudad natal

Messi permanecerá algunos días en Rosario, donde descansará junto a su familia en su casa del barrio privado Kentucky, en Funes. Allí también hubo hinchas que se acercaron para intentar saludar al capitán argentino tras su llegada.

Una vez finalizado el descanso, el rosarino volverá a Estados Unidos para reincorporarse al Inter Miami y afrontar la continuidad de la temporada con el conjunto estadounidense.

El mensaje tras la final

Después de la derrota en la final del Mundial, Messi eligió sus redes sociales para agradecer el apoyo de los hinchas y destacar el recorrido de la Selección durante el torneo.

En su publicación, el capitán reconoció el dolor por haber quedado a un paso del título, valoró que el equipo alcanzara una segunda final consecutiva de la Copa del Mundo y felicitó a España por la consagración. Fue su primera manifestación pública tras la definición del campeonato.

El regreso del plantel

Mientras Messi viajaba directamente a Rosario, la mayor parte de la delegación argentina arribó el lunes al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un vuelo de Aerolíneas Argentinas encabezado por el entrenador Lionel Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Los futbolistas fueron recibidos por decenas de hinchas que se acercaron a pesar de la lluvia y las bajas temperaturas. Desde la AFA, en tanto, ya dejaron en claro que no habrá festejos oficiales por el subcampeonato obtenido en Estados Unidos.

MA