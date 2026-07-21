El paseo de una pareja de enamorados en un auto que pertenece a la policía de Chubut

Un insólito episodio ocurrió en Trelew cuando un joven fue descubierto durante un control policial mientras paseaba junto a su novia en un vehículo que estaba asignado a la División Sustracción de Automotores de la Policía del Chubut. El automóvil era utilizado por su padre, un suboficial que presta servicio en esa dependencia.

Según se conoció, el hecho ocurrió el último fin de semana durante un operativo realizado por personal de la Comisaría Seccional Tercera en la zona oeste de la ciudad. Al identificar el rodado, los efectivos constataron una situación irregular y procedieron a secuestrar el vehículo.

De acuerdo con la información difundida, se trata de un Fiat Siena que no posee balizas ni ploteo policial. El automóvil había sido incautado previamente en una causa judicial y posteriormente puesto a disposición de la División Sustracción de Automotores para ser utilizado en tareas de investigación vinculadas al robo de vehículos en Trelew y localidades cercanas. Tras el procedimiento, el empleado policial que tenía asignado el rodado se hizo presente en el lugar.

El vehículo permanece secuestrado a disposición de la Justicia. Además, se investiga la posible comisión de un presunto delito relacionado con la utilización del automóvil, más allá de las actuaciones administrativas que podrían corresponder al efectivo policial que tenía el rodado bajo su responsabilidad.

El vehículo estaba destinado a tareas operativas vinculadas a investigaciones policiales y terminó siendo utilizado para un paseo particular, circunstancia que quedó al descubierto durante un control de rutina.

Fuente: Canal 12