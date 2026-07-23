Good Fellas suena en una noche especial que recuerda a "El Clásico"

Good Fellas vuelve a compartir su visión del rockabilly, blues, y rock and roll en temas propios con identidad patagónica y clásicos que marcaron la historia del género.

El bar Bro´s, de calle Roca 445 te invita a un viaje que va del groove más profundo al pulso rockabilly, del riff crudo al blues más sentido.

La banda está integrada por Damián Duflós en guitarras, armónicas y voz, Pablo Mermoud en guitarra y coros, Seba Romero en bajo y Diego Decara en batería.

Su música sonará en una noche muy especial de reencuentro en el marco del "Día del Amigo" y como recuerdo de "El Clásico", espacio que marcó una época en la noche local y será revisitado con un menú especial en 5 pasos y con cierre a toda fiesta con DJ Claudio.

El evento es el viernes con reserva previa al 2945647070 y comienza a las 21 horas con la cena, la música de Good Fellas y continúa después de la medianoche.

SL