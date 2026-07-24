El DJ esquelense Neurogic se presenta en Bariloche

Este viernes 24 de julio, en Bariloche y desde la medianoche a las 5 horas, White será el escenario para una noche electrónica pensada como una experiencia completa de principio a fin.

Por primera vez en Bariloche se presenta Neurogic, artista invitado desde La Plata, con muchos años de su vida pasados en Esquel, quien se encuentra brevemente en la región por las vacaciones de invierno y estará junto a un line-up cuidadosamente seleccionado para sostener la energía durante toda la madrugada.

La noche arranca con DÆM, encargado del Warm Up. Su propuesta pone al groove como protagonista, con bajos sólidos, sonidos hipnóticos y una energía que evoluciona de forma natural. Su selección explora la esencia más profunda del psytrance con una impronta cercana al techno, pensada para encender la pista para el viaje que sigue.

Desde La Plata - Esquel, llega Geronimo Furest Guasch aka Neurogic. DJ y productor, comenzó su carrera en 2023 tocando en fiestas y eventos privados. En 2025 se sumó como residente de Level Up Experience®, productora de eventos platense. Con influencias como Alienatic, Zeridium y Lunatica, su set nos lleva a un trance psicodélico al ritmo del Full-On, con melodías oscuras, groove y líneas de bajo únicas.

Shugga completa la grilla con una propuesta marcada por el groove y una identidad propia. Compartió cabina con artistas nacionales e internacionales como Burn in Noise, Gastón Fiore, KØDA, Alexunder, Jabex, Odin y Soul State. Actualmente es cofundador y DJ residente de Synesthesia, donde desarrolla un formato open format que va desde el House y el Techno hasta el Hardgroove, Psytrance, Tekno y Drum & Bass. Paralelamente trabaja en sus primeras producciones originales.

El cierre y la conexión con la pista estará a cargo de Tufi, fundador y DJ residente de NEXUS. Sus sets se caracterizan por la psicodelia, el groove y una energía constante. Con presentaciones en Bariloche y La Plata, continúa desarrollando un sonido propio a partir de una cuidada selección musical

El ingreso al evento es únicamente por lista, contactando por privado a las redes de Nexus.

SL